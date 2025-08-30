Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

(VTC News) -

Cơ quan cảnh sát điều tra Công TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú tại phường Phú Thượng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh". ‎

‎Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một số người đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Phan Hạnh Thương tại cơ quan công an.

Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào.

Do đó, việc rao bán giấy mời có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản. ‎

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính người rao bán giấy mời.

Theo đó, Thương sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương nói đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước. Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để lừa đảo. ‎

‎Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân mà không giao bất kỳ giấy mời nào. ‎ ‎

Ngày 29/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. ‎

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.