Cựu chiến binh ngồi hàng ghế ưu tiên trước buổi tổng duyệt A80

Từ trưa 29/8, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người, ai cũng muốn tìm cho mình chỗ ngồi để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai - 30/8. Mặc nắng mưa thất thường, mọi chỗ trống trên vỉa hè nhanh chóng kín chỗ.
Trong đám đông ấy, rất nhiều cựu chiến binh có mặt. Trên ngực là những tấm huân chương, họ được người trẻ nhường lối đi trước. Dù vậy, do lượng người quá đông, nhiều cựu chiến binh đành đứng lẫn trong dòng người.
Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn các cựu chiến binh đến khu vực ưu tiên. Đây là những dãy ghế được thiết lập sẵn, gần khán đài, tách biệt với biển người bên ngoài.
Theo đó, có hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh A80.
Những cựu binh ánh mắt sáng rỡ, siết tay nhau hạnh phúc: “Có chỗ ngồi rồi nhé, mai được xem trọn vẹn rồi”.
Bước qua hàng rào vào khu ưu tiên, cựu chiến binh Ngô Văn Cường - người từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên ngoái nhìn về khán đài, mắt ánh lên sự tự hào. Tại khu vực ưu tiên, ông cùng những người bạn già được lực lượng chức năng quan tâm, phục vụ nước uống.
"Tôi đã có mặt tại đây từ 7h sáng, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Đến lúc nãy thì được lực lượng công an hướng dẫn cho ngồi ở chỗ đẹp, thấy được toàn bộ các đoàn diễu binh qua. Chúng tôi hạnh phúc lắm", cựu chiến binh Ngô Văn Cường nói.
Cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh phấn khởi khi được lực lượng chức năng hỗ trợ chỗ ngồi sau nhiều giờ đồng hồ xếp hàng chờ đợi.
Những cựu binh già bắt đầu trò chuyện cùng nhau, kể về những năm tháng đã qua. Tiếng cười xen lẫn những câu chuyện rưng rưng khiến không khí trở nên ấm áp.
Trong dãy ghế ưu tiên, các cựu chiến binh cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Không ít người tranh thủ lấy điện thoại gọi cho con cháu: “Mai bật tivi lên, bố đang ngồi ngay gần khán đài đây”.
Bên ngoài hàng rào, nhiều người dân đưa tay vẫy chào các cựu chiến binh, lực lượng công an tận tình hỗ trợ. Sự niềm nở ấy như một lời tri ân dành cho những thế hệ từng đi qua chiến tranh.