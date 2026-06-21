Phim 'Doraemon Movie 45' lập kỷ lục ấn tượng tại phòng vé Việt Nam

(VTC News) -

Với thành tích này, Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển trở thành phần phim ăn khách nhất trong lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt Nam. Thành tích này cũng giúp bộ phim trở thành tác phẩm quốc tế có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2026.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, sức hút của chú mèo máy đến từ tương lai vẫn được duy trì ổn định suốt nhiều tuần liên tiếp. Dù hiện đã giảm nhiệt và không còn nằm trong nhóm dẫn đầu doanh thu hằng ngày, bộ phim được dự đoán sẽ khép lại hành trình rạp chiếu với khoảng 200-205 tỷ đồng.

Phim "Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu tại rạp Việt.

Kết quả này đánh dấu cột mốc đặc biệt đối với thương hiệu điện ảnh Doraemon. Trải qua 45 năm phát hành gần như liên tục kể từ phần phim đầu tiên ra mắt năm 1980, chưa có tác phẩm nào của loạt phim đạt thành tích ấn tượng như phần thứ 45 tại thị trường Việt Nam. Bộ phim cũng phá kỷ lục doanh thu của các phần Doraemon phát hành trước đó.

Sức hút của Doraemon Movie 45 đến từ nhiều yếu tố. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim kinh điển Nobita và lâu đài dưới đáy biển từng ra mắt năm 1983. Sau 43 năm, câu chuyện được tái hiện với công nghệ hoạt hình hiện đại, hình ảnh đại dương được đầu tư công phu nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần phiêu lưu quen thuộc của nguyên tác.

Phim kể về chuyến cắm trại dưới đáy biển của Doraemon, Nobita cùng nhóm bạn. Với sự trợ giúp của những bảo bối quen thuộc như xe buggy dưới nước hay đèn thích nghi, cả nhóm khám phá thế giới đại dương và gặp El - chàng trai bí ẩn đến từ vương quốc Mu dưới đáy biển. Cuộc gặp gỡ này kéo theo hành trình giải cứu Trái đất trước một hiểm họa khổng lồ.

Bên cạnh yếu tố phiêu lưu hấp dẫn, bộ phim tiếp tục khai thác những giá trị quen thuộc làm nên thương hiệu Doraemon như tình bạn, lòng dũng cảm và hành trình trưởng thành của các nhân vật. Đây cũng là lý do giúp tác phẩm chinh phục không chỉ khán giả nhỏ tuổi mà còn nhiều thế hệ khán giả trưởng thành.

Hình ảnh văn hóa, ẩm thực và danh lam thắng cảnh Việt Nam xuất hiện trong tập đặc biệt của Doraemon.

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, nhà phát hành còn tung tập phim đặc biệt Món quà là chuyến du lịch Việt Nam, lấy bối cảnh tại nhiều địa danh nổi tiếng như Hội An, Đà Nẵng hay TP.HCM. Hình ảnh văn hóa, ẩm thực và danh lam thắng cảnh Việt Nam xuất hiện trong thế giới Doraemon đã tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ vào màn ra mắt bùng nổ của bộ phim.

Không chỉ thành công tại Việt Nam, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển cũng gây tiếng vang tại Nhật Bản khi thu hút gần 3,2 triệu lượt khán giả đến rạp, tiếp tục khẳng định vị thế của Doraemon như một trong những thương hiệu hoạt hình bền vững nhất châu Á.

Với cột mốc 200 tỷ đồng, Doraemon Movie 45 không chỉ thiết lập kỷ lục mới cho thương hiệu Doraemon mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của phim hoạt hình Nhật Bản tại phòng vé Việt Nam.