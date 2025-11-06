Bất ngờ đề kiểm tra Địa lý mở đầu bằng đoạn hội thoại giữa Nobita và Doraemon

(VTC News) -

Lướt mạng xã hội, nhiều người bất ngờ bắt gặp hình ảnh đoạn hội thoại đáng yêu giữa Nobita và Doraemon trong truyện Chú mèo máy đến từ tương lai. Đọc đến cuối, không ít người ngạc nhiên nhận ra đây thực chất là phần mở đầu cho một đề kiểm tra thường xuyên môn Địa lý.

Đề kiểm tra có lồng ghép truyện tranh Doraemon.

Cách lồng ghép hình thức truyện tranh vào nội dung học tập này ý tưởng sáng tạo của thầy giáo trẻ Trần Thế Anh (SN 2000), đang giảng dạy môn Địa lý tại trường THCS Rạng Đông, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Để hoàn thiện đề kiểm tra đặc biệt này, thầy Thế Anh dành 2-3 ngày để thiết kế. Trong quá trình thực hiện, nam giáo viên đặc biệt chú ý đến việc liên kết nội dung truyện với kiến thức bài học, tạo ra các tình huống phù hợp để học sinh vận dụng kiến thức Địa lý vào giải quyết tình huống.

Bên cạnh đó, anh cân nhắc kỹ về dung lượng và cách trình bày, nhằm đảm bảo học sinh không bị cuốn vào phần minh họa truyện tranh và vẫn tập trung vào nội dung kiểm tra chính.

Ý tưởng thiết kế đề kiểm tra theo phong cách truyện tranh được anh Thế Anh tham khảo từ những bài chia sẻ của đồng nghiệp trên mạng xã hội. Khi áp dụng vào bài kiểm tra của học sinh, anh đặc biệt chú trọng cách liên kết nội dung truyện với kiến thức môn học, nhằm giúp các em tiếp cận bài làm một cách nhẹ nhàng, gần gũi hơn.

Lần đầu tiếp cận đề kiểm tra được thiết kế theo phong cách truyện tranh, nhiều học sinh ngạc nhiên trước cách thể hiện mới mẻ. Sau đó, các em dần bày tỏ sự hứng thú, cho rằng hình thức này giúp việc làm bài trở nên gần gũi và bớt áp lực hơn, đồng thời mong chờ những đề kiểm tra sáng tạo tiếp theo.

Đề kiểm tra được thiết kế theo phong cách truyện tranh chỉ là một trong nhiều sản phẩm sáng tạo của thầy giáo Thế Anh. Là giáo viên trẻ, anh luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Bên cạnh việc thiết kế đề thi, anh còn xây dựng các mô hình học tập trực quan và tạo phòng tranh 3D trên website, giúp học sinh có thêm không gian trải nghiệm và khám phá kiến thức sinh động hơn.

Anh Thế Anh có nhiều sản phẩm sáng tạo giúp học sinh tiếp thu kiến thức Địa lý nhanh chóng (Ảnh: NVCC)

Anh Thế Anh cho rằng, học sinh hiện không thiếu nguồn tri thức khi có thể dễ dàng tiếp cận thông tin từ nhiều nền tảng trực tuyến. Các học sinh tiếp thu nội dung trên mạng xã hội rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với khi nghe giảng trên lớp. Vì vậy, anh luôn coi mình là người định hướng và kiểm chứng, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức chính xác, tránh những thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, anh mong muốn học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động học tập thực tế, nhằm rèn luyện khả năng tự lập và chủ động. Anh tin rằng những trải nghiệm này không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả mà còn trang bị kỹ năng cần thiết để trưởng thành và đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Không chỉ là người thầy, anh Thế Anh còn là người bạn của các em học sinh (Ảnh: NVCC)

Ngoài vai trò truyền đạt kiến thức, anh Thế Anh còn thường đảm nhận những vai trò như “thám tử” hay “luật sư”, lắng nghe và giúp học sinh giải quyết các vấn đề trong đời sống học đường. Chính sự quan tâm toàn diện này góp phần tạo nên mối quan hệ thân thiết giữa thầy và trò, khiến các học sinh vừa tôn trọng vừa cảm thấy gần gũi, tin tưởng.