Đề kiểm tra Lịch sử 'có một không hai' khiến dân mạng trầm trồ

Hoạt động học tập mang tên “Giải mã bức tranh” được thiết kế như trò chơi tương tác. Học sinh trả lời 6 câu hỏi Lịch sử, mỗi đáp án đúng tương ứng với một nhóm ô trên bản đồ lưới.
Khi tô màu vào các ô đáp án đúng, từng mảng màu dần hiện ra, hé lộ bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh ẩn bên trong. Bài kiểm tra sau khi được chia sẻ “gây sốt” mạng xã hội nhờ ý tưởng sáng tạo và truyền cảm hứng học tập.
Cô Phạm Kim Dung (giáo viên thực tập tại Trường THCS - THPT Newton, Hà Nội) chia sẻ: “Bài kiểm tra không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc. Khi chân dung Bác Hồ dần hiện ra từ nỗ lực của các em, lòng biết ơn được đánh thức một cách tự nhiên nhất".
Theo cô Dung, học sinh rất hứng thú với hình thức ra đề này. Có em bỏ cả bữa trưa để tô nốt bức tranh, có em vốn ít tham gia hoạt động tập thể nay cũng chủ động và hào hứng hơn.
Không dừng lại ở việc tô màu đơn thuần, cô Dung còn khuyến khích học trò phát huy khả năng sáng tạo, phối hợp nhiều gam màu khác nhau để thể hiện cá tính trong bài làm.
“Em thấy cách ra đề này vừa vui, vừa sáng tạo. Học sinh như đang chơi mà vẫn học, nên ai cũng cố gắng tìm đáp án, chứ không chỉ làm cho xong”, Hồ Ngọc Bảo Ngân (THPT Nguyễn Trãi, Khánh Hòa) chia sẻ.
Hoạt động “Giải mã bức tranh” không chỉ ẩn hình ảnh Bác Hồ, mà còn có nhiều mẫu hình khác. Tại Khánh Hòa, một giáo viên Hóa học thiết kế đề với dòng chữ “I LOVE YOU MOM” sau mỗi đáp án đúng.
Hình ảnh bản đồ Việt Nam hiện lên đầy màu sắc, được tạo nên từ sự sáng tạo và tâm huyết của các giáo viên khi áp dụng hình thức học tập này.
Với đề bài này, học sinh tô màu theo dạng ma trận, tạo nên hình trái tim cùng dòng chữ “10-3” từ nhiều ô vuông nhỏ. Mỗi bài làm thể hiện sự sáng tạo qua cách phối màu đa dạng và sinh động.