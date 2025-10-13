Đề kiểm tra Lịch sử 'có một không hai' khiến dân mạng trầm trồ

Cô Phạm Kim Dung (giáo viên thực tập tại Trường THCS - THPT Newton, Hà Nội) chia sẻ: “Bài kiểm tra không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc. Khi chân dung Bác Hồ dần hiện ra từ nỗ lực của các em, lòng biết ơn được đánh thức một cách tự nhiên nhất".