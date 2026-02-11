Chiêm ngưỡng mai vàng 'ngũ phúc' tiền tỷ ở chợ hoa Xuân Quảng Ngãi

Những ngày gần đây, tại chợ hoa Xuân tổ chức ở Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều người bày tỏ sự trầm trồ, choáng ngợp trước cây mai vàng được định giá lên đến bạc tỷ.
Anh Trương Tấn Hùng (46 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) – chủ nhân của cây mai vàng "ngũ phúc" chia sẻ đây là mai xuân đọt xanh, một dòng mai truyền thống được đánh giá rất cao trong giới chơi mai trên cả nước.
Theo anh Hùng, cây mai có tuổi đời hơn 60 năm này được anh mua lại từ người khác và năm nay anh quyết định mang ra trưng bày tại hội chợ hoa Xuân với mục đích chính là phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân.
"Từ gốc lên tới các “tay cành” của cây mai chỉ khoảng 20cm, nhưng 5 cành chính tỏa ra các hướng rất hài hòa, cân xứng. Dù có thâm niên hàng chục năm chơi mai Tết và sở hữu hàng tá cây mai thế đẹp nhưng để đạt độ hoàn hảo thì tôi thấy chỉ có cây mai vàng "ngũ phúc" này" - anh Hùng nói.
Mai vàng "ngũ phúc" khoe sắc tại chợ hoa Xuân ở Quảng trường Phạm Văn Đồng.
Kể từ khi được trưng bày tại chợ hoa Xuân, cây mai được định giá bạc tỷ thu hút rất đông người dân đến chiêm ngưỡng. Nhiều người dừng lại rất lâu, vừa ngắm dáng mai, vừa trò chuyện với chủ nhân để tìm hiểu về nguồn gốc, tuổi đời cũng như những giá trị đặc biệt của cây.
Không ít người sử dụng điện thoại để ghi lại cận cảnh mai vàng "ngũ phúc" độc đáo này.
“Đã có nhiều người hỏi mua và trong số đó có vị khách còn trả giá 1 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Tôi không định giá cụ thể, nhưng cây mai này chắc chắn có mức giá tiền tỷ. Ai nhìn cũng thấy đẹp, nhưng nếu là người am hiểu các dòng mai, quan sát tổng thể từ gốc, thân, cành, tán cho tới độ liền lạc tự nhiên, sẽ hiểu vì sao cây chạm mốc tiền tỷ”, - anh Hùng cho hay.