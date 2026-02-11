Đóng

Loạt 'ông lớn' đồng loạt nâng dự báo vàng lên 6.300 USD/ounce

(VTC News) -

Trước những bất ổn tài chính toàn cầu kỷ lục, thị trường vàng 2026 biến động mạnh khi các ngân hàng lớn nâng dự báo lên mức 6.300 USD/ounce.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới