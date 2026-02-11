+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Loạt 'ông lớn' đồng loạt nâng dự báo vàng lên 6.300 USD/ounce
(VTC News) -
Trước những bất ổn tài chính toàn cầu kỷ lục, thị trường vàng 2026 biến động mạnh khi các ngân hàng lớn nâng dự báo lên mức 6.300 USD/ounce.
THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Sáng nay ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM
06:45 11/02/2026
Tài chính
'Tống cựu nghinh tân' nghĩa là gì?
06:45 11/02/2026
Chuyện bốn phương
Chiêm ngưỡng mai vàng 'ngũ phúc' tiền tỷ ở chợ hoa Xuân Quảng Ngãi
06:41 11/02/2026
Đời sống
Mẫu biệt thự mini sân vườn hiện đại đứng đầu xu hướng 2026
06:38 11/02/2026
Bất động sản
Ngày vía Thần Tài năm 2026 là ngày nào?
06:30 11/02/2026
Thị trường
Gia đình trái dấu tập 33: Ông Thăng hỗn chiến thông gia vì con gái nhập viện
06:30 11/02/2026
Phim
Làng đào lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào vụ Tết
06:15 11/02/2026
Đời sống
Giá xăng dầu hôm nay 11/2: Đảo chiều giảm nhẹ
06:15 11/02/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 11/2: Quay đầu đi xuống sau phiên tăng dựng ngược
06:00 11/02/2026
Tin giá vàng
Dự báo thời tiết 11/2: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời mưa trở lại
04:30 11/02/2026
Thời tiết
Những loại thực phẩm làm tăng nồng độ cồn trong hơi thở
00:01 11/02/2026
Tư vấn
Tổng Bí thư thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
22:28 10/02/2026
Chính trị
Xe tải bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
21:45 10/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Ba anh em ruột cùng giành huy chương Olympic môn trượt tuyết nhảy xa
21:25 10/02/2026
Thể thao
Nhóm khiêng quan tài dạo phố trước chợ Bến Thành lĩnh án
21:02 10/02/2026
Pháp đình
Podcast: Tết xưa khi còn mẹ, cha… Tết nay còn điều gì?
21:02 10/02/2026
Podcast VTC News
Bắt 13 người trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 100 tỷ đồng
20:20 10/02/2026
Bản tin 113
Phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương
20:16 10/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Thần đồng âm nhạc 13 tuổi hát hit 'Nhà tôi có treo một lá cờ' của Hà Anh Tuấn
19:34 10/02/2026
Ca Nhạc
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ở buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV
19:07 10/02/2026
Chính trị
Diễn biến mới nhất về thi hành án vụ Alibaba và đồng phạm
19:00 10/02/2026
Pháp đình
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác
18:56 10/02/2026
Chính trị
Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar về nước
18:48 10/02/2026
Thời sự quốc tế
Hướng về năm mới, Larue triển khai chương trình cùng cộng đồng đón Tết an vui
18:12 10/02/2026
Đời sống
Lần đầu tiên có Đường hoa Tết trong không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long
18:12 10/02/2026
Văn hóa - Giải trí
Băng cướp kích nổ xe bọc thép, đấu súng giữa quốc lộ Italy
18:08 10/02/2026
Thế giới
Công Ty Cổ Phần Dược Tín Phong tham dự Hội chợ Mùa Xuân 2026
17:53 10/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Liệu pháp CAR-T được dùng điều trị ung thư máu là gì?
17:53 10/02/2026
Tư vấn
Cựu Phó Cục trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ nhưng đã trốn sang Canada
17:47 10/02/2026
Bản tin 113
Phoenix Reborn Golf Tournament 2026: Giải golf lớn trong năm chính thức lộ diện
17:45 10/02/2026
Golf