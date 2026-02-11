Gia đình trái dấu tập 33: Ông Thăng hỗn chiến thông gia vì con gái nhập viện

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 33.

Ở tập trước, khán giả chứng kiến bước ngoặt quan trọng khi bé Nhi chia tay gia đình ông Phi và bà Ánh để chuyển vào Đắk Lắk sinh sống cùng bác Thanh.

Trước ngày khởi hành vào Đắk Lắk, bé Nhi dành cho bà Ánh một cái ôm thật chặt để thể hiện tình cảm gắn bó sau thời gian dài chung sống. Đáp lại tình cảm của cháu, bà Ánh không giấu được sự xúc động và nhắn nhủ Nhi hãy liên lạc thường xuyên, đồng thời hứa sẽ luôn sẵn sàng đón bé quay trở lại nếu cháu muốn.

Cuộc chia ly diễn ra trong không khí trầm buồn và đầy tiếc nuối của tất cả các thành viên. Tuy nhiên khi cả gia đình quay về nhà thì Nhi bất ngờ từ trên xe chạy xuống, ôm chầm lấy bố. Cô bé quyết định sẽ không vào Đắk Lắk nữa mà sẽ ở lại với gia đình ông Phi.

Việc Nhi ở lại khiến cả gia đình vui mừng. Bà Ánh cũng tỏ ra là người phụ nữ bao dung khi tha thứ cho mẹ Nhi và quyết định nhận cô bé làm con gái.

Cũng trong tập này, ông Thăng vẫn tiếp tục nỗ lực thuyết phục Vân tổ chức đám cưới ngay lập tức. Tuy nhiên, cô nàng vẫn giữ vững lập trường cá nhân và khẳng định sẽ chỉ thực hiện việc kết hôn sau khi đã sinh con xong, bất chấp mọi lời khuyên giải từ bố.

Ông Thăng nổi giận khi nghe tin con gái phải nhập viện.

Trong Gia đình trái dấu tập 33, Vân (Thuỳ Dương) có chuyến về quê thăm chú và ông nội của Đức (Tuấn Anh). Trước sự có mặt đông đủ của các cháu, chú Hoàng (Việt Bắc) liên tục khoe vườn rau xanh của mình và muốn mời mọi người ra tham quan. Dù bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lo lắng cho con dâu đang bầu khó đi lại, nhưng chú Hoàng vẫn kiến quyết mời các cháu ra để khoe vườn rau.

Sóng gió xảy đến khi Vân không may bị trượt chân và bị động thai, phải vào bệnh viện. Sự việc nhanh chóng đến tai ông Thăng (NSƯT Tiến Minh). Ông nhanh chóng đến bệnh viện và lao vào hỗn chiến với ông thông gia dù chưa biết sự tình thế nào. Trước sự can ngăn của mọi người, ông Thăng mới nguôi giận. Tuy nhiên nếu cái thai của Vân có xảy ra chuyện gì thì có lẽ gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) khí mà có thể nhìn mặt ông thông gia.

Tập 33 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 11/2 trên VTV3.