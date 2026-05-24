Doraemon đưa Nobita du lịch Việt Nam, check-in từ Hồ Gươm đến Hội An

Tập phim đặc biệt về Doraemon mang tên Món quà là chuyến du lịch Việt Nam vừa ra mắt hôm 23/5. Phim có thời lượng khoảng 11 phút, mở ra bằng cảnh Shizuka bày tỏ muốn tới Việt Nam du lịch. Cô bé từng xem lễ hội đèn lồng ở Hội An qua TV và rất tò mò, háo hức được trải nghiệm. Trong khi, Suneo khoe cũng từng đến mảnh đất hình chữ S và ấn tượng bởi phong cảnh và nhiều món ngon nơi đây.

Nobita sau đó nhờ Doraemon dùng cánh cửa thần kỳ để cả nhóm cùng tới Việt Nam. Nhưng món bảo bối trứ danh của mèo ú đang trong quá trình bảo dưỡng. Doraemon sau đó phải nhờ em gái Dorami đưa cả nhóm đi.

Hình ảnh Việt Nam trong tập phim đặc biệt của Doraemon. (Ảnh: Mon Fansub)

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm bạn là hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội. Tại đây, họ tới một tiệm áo dài để thử đồ. Nobita và Doraemon đội nón lá, trong khi Shizuka và Dorami diện áo dài. Sau Hà Nội, nhóm bạn thân tiếp tục di chuyển đến các địa điểm khác như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Cầu Rồng Đà Nẵng hay Bưu điện TP.HCM...

Ở cuối tập phim, nhóm bạn trải nghiệm nhiều món ngon như bánh mỳ, cơm tấm, bánh tráng nướng... Hình ảnh Doraemon cùng nhóm bạn thân thưởng thức ẩm thực Việt Nam được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú khi văn hóa, ẩm thực Việt xuất hiện trong thương hiệu phim hoạt hình đình đám.

Tập phim Món quà là chuyến du lịch Việt Nam được thực hiện nhằm quảng bá cho bom tấn điện ảnh thứ 45 Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển (bản mới). Tác phẩm này vừa ra mắt đã gây sốt phòng vé, thu gần 80 tỷ đồng tính đến sáng 24/5.