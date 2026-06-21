Trực tiếp bóng đá Bỉ vs Iran 2h ngày 22/6, bảng G World Cup 2026

Trận đấu giữa Bỉ và Iran bắt đầu lúc 2h ngày 22/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Iran mới nhất tại đây.
|Bỉ
|0
|0
|Iran
Thông tin đội hình xuất phát, dự bị của Bỉ và Iran được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút.
Đội hình dự kiến
Bỉ: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.
Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Yousefi, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Taremi, Moghanlou.
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Bỉ vs Iran, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Iran
|1
|2-2
|1
|2
|New Zealand
|1
|2-2
|1
|3
|Bỉ
|1
|1-1
|1
|4
|Ai Cập
|1
|1-1
|1
Bỉ gặp Iran lúc 2h ngày 22/6 trên sân SoFi Stadium, Inglewood (bang California, Mỹ). Trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính của trận đấu là ông Darío Herrera, người Argentina.
Đây là lần đầu tiên Bỉ và Iran gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Theo Opta, Bỉ thắng trong 67,5% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 19,3%, còn khả năng Iran thắng là 13,2%.
Opta cũng đánh giá Bỉ có 90,9% khả năng vượt qua vòng bảng. Tỷ lệ tương ứng của Iran là 47,4%. Trước cuộc đối đầu tại Los Angeles, Iran mới thắng 1 trong 10 trận gặp đại diện châu Âu ở World Cup, hòa 2 và thua 7 trận.
Bỉ mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa Ai Cập 1-1 tại Lumen Field. Đội bóng châu Âu thủng lưới ở phút 19 sau bàn thắng của Emam Ashour. Sang hiệp hai, Romelu Lukaku vào sân và tạo sức ép trong tình huống Mohamed Hany phản lưới ở phút 66.
Trận hòa Ai Cập khiến Bỉ nối dài chuỗi không thắng tại World Cup lên 3 trận, gồm 2 trận hòa và 1 thất bại. Trước chuỗi này, Bỉ thắng 11 trong 13 trận tại World Cup.
Bỉ cũng chưa ghi bàn bằng cú dứt điểm của cầu thủ nhà tại World Cup kể từ pha lập công của Michy Batshuayi trước Canada năm 2022. Theo Opta, đội bóng này không ghi bàn từ 46 cú sút gần nhất ở World Cup, dù tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của các pha dứt điểm đó là 5,66.
Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Amadou Onana và Romelu Lukaku là các gương mặt đáng chú ý của Bỉ. Ở trận gặp Ai Cập, Squawka ghi nhận De Bruyne có 4 cú sút, nhiều nhất trận. Doku hoàn thành 3 trong 10 pha rê bóng, đoạt lại bóng 6 lần và mang về 5 tình huống phạm lỗi.
Về lực lượng, Zeno Debast chưa sẵn sàng thi đấu dù đã trở lại tập riêng trên sân. Brandon Mechele và Nathan Ngoy là các lựa chọn ở trung tâm hàng thủ. Charles De Ketelaere được ghi nhận là trường hợp cần kiểm tra thể trạng sát giờ thi đấu.
Iran hòa New Zealand 2-2 trong trận ra quân bảng G. Đội bóng châu Á hai lần bị dẫn trước bởi các bàn thắng của Elijah Just, nhưng lần lượt gỡ hòa nhờ Ramin Rezaeian ở phút 32 và Mohammad Mohebi ở phút 64.
Đây mới là lần thứ ba Iran không thua trận mở màn World Cup. Hai lần trước là trận hòa Nigeria 0-0 năm 2014 và chiến thắng Morocco 1-0 năm 2018.
Iran đã có 6 lần tham dự World Cup trước năm 2026 nhưng chưa vượt qua vòng bảng. Đội bóng này chưa từng có điểm ở cả 2 trận đầu tiên trong một kỳ World Cup. Nếu không thua Bỉ, thầy trò huấn luyện viên Amir Ghalenoei sẽ tạo cột mốc mới.
Thành tích đối đầu với các đại diện châu Âu cũng là dữ kiện đáng chú ý: Iran thắng 1, hòa 2 và thua 7 trong 10 trận như vậy tại World Cup. Chiến thắng duy nhất là trận thắng Wales 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022.
Ramin Rezaeian là điểm nhấn của Iran sau trận gặp New Zealand. Theo Opta, hậu vệ này trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận World Cup, ở mốc 36 tuổi 86 ngày. Anh cũng là cầu thủ Iran đầu tiên làm được điều này tại World Cup.
Mehdi Taremi tiếp tục là nhân tố giàu kinh nghiệm trên hàng công Iran. Tiền đạo này có 60 bàn cho đội tuyển quốc gia. Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Shahriyar Moghanloo và Alireza Beiranvand cũng nằm trong nhóm cầu thủ quan trọng của Iran.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Iran khép lại vòng bảng bằng trận gặp Ai Cập vào ngày 27/6 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, Bỉ gặp New Zealand.