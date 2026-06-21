Tuần tới, chứng khoán vẫn sẽ 'xanh vỏ đỏ lòng'?

(VTC News) -

Tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực hơn về mặt điểm số. VN-Index tăng 1,84% so với cuối tuần trước, lên 1.824,53 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, sau khi kiểm định thành công vùng giá quanh 1.780 điểm, VN-Index đã phục hồi trở lại và lấy lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Thông tin tích cực từ thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, giá dầu hạ nhiệt cùng mặt bằng lãi suất ổn định hơn đã góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dù cho thấy áp lực giảm điểm trước đó đã chững lại, thanh khoản tăng 16,4% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 22,4% so với mức bình quân 20 tuần. Dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường.

Tuần tới, chuyên gia dự đoán chứng khoán vẫn sẽ 'xanh vỏ đỏ lòng'. (Ảnh minh hoạ).

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, thị trường tuần qua ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Chỉ số được neo giữ bởi một số cổ phiếu trụ, dẫn đầu là nhóm Vingroup và ngân hàng, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn giao dịch kém tích cực.

Ông Phong cũng cho rằng trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong tuần tới. Theo ông, dòng tiền hiện chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn thị trường vẫn khá ảm đạm. Thanh khoản duy trì dưới mức trung bình cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn chiếm ưu thế.

"Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh, chỉ chảy vào số ít cổ phiếu trụ thuộc một vài nhóm ngành có câu chuyện riêng để neo giữ chỉ số, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn ảm đạm khi thanh khoản đã cạn kiệt rõ rệt và duy trì dưới mức trung bình", vị chuyên gia của Pinetree nhận định.

Cũng theo ông Phong, một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới thị trường trong tuần tới tiếp tục là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát tình hình lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Đây là yếu tố tác động trực tiếp lên diễn biến giá dầu - biến số quan trọng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Chuyên gia của Chứng khoán VPS cũng cho rằng, thị trường vẫn đang trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Chỉ số được giữ nhịp bởi một số cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giao dịch kém tích cực.

Ngay trong phiên cuối tuần, VN-Index chỉ giảm hơn 5 điểm nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Điều này cho thấy sức khỏe thực sự của thị trường chưa phản ánh đầy đủ qua diễn biến của chỉ số.

Bên cạnh yếu tố thanh khoản, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ đối với thị trường.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Agriseco cũng nhận định, đà tăng của thị trường chưa thực sự vững chắc. Thanh khoản toàn thị trường tuần qua dù có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn 22,4% so với mức bình quân hai mươi tuần.

Phần lớn nhà đầu tư lựa chọn quan sát thay vì gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu. Dòng tiền chỉ đang co cụm vào các nhóm vốn hóa lớn có câu chuyện riêng, đồng thời một bộ phận không nhỏ đang tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như tiền gửi, vàng và bất động sản thực.

Theo ông Khoa, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột lợi nhuận nhờ tăng trưởng tín dụng cải thiện và chất lượng tài sản ổn định. Nhóm bất động sản và vật liệu xây dựng cũng đón nhận những chuyển biến tích cực khi các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ cùng lực đẩy giải ngân đầu tư công.

Ngoài ra, nhóm dầu khí tiếp tục là điểm nhấn nhờ chênh lệch giá các sản phẩm lọc hóa dầu cải thiện. Xu hướng phục hồi sức mua nội địa bắt đầu phản ánh vào kết quả của các doanh nghiệp bán lẻ, trong khi nhóm chứng khoán được kỳ vọng có một mùa báo cáo tích cực nhờ thanh khoản thị trường nhỉnh hơn quý trước và câu chuyện nâng hạng.