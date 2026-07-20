Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Tiếp tục tăng, cao nhất hơn 1 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng cao trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Các chuyên gia cho biết, thị trường năng lượng liên tục phản ứng trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã kéo dài sang đêm thứ 7.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Nếu các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục gia tăng, nhiều chủ tàu có thể từ chối hoạt động tại khu vực vịnh Ba Tư, khiến nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế bị ảnh hưởng và giá dầu tiếp tục đi lên.

Một trong những yếu tố khiến thị trường đặc biệt quan tâm là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực này. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Bên cạnh đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran cũng làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Theo các chuyên gia , mặc dù Saudi Arabia đã chủ động chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ thông qua hệ thống đường ống Đông - Tây nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, nhưng nếu tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cũng bị ảnh hưởng, hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.