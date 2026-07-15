Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0: Rodri, Ruiz phá tan 'bộ 3 hủy diệt'

(VTC News) -

Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 trên sân vận động AT&T Stadium ở Arlington, Texas, qua đó giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22, trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng trong hiệp hai. Tuy nhiên, nền tảng cho màn trình diễn vượt trội của Tây Ban Nha nằm ở tuyến giữa, nơi Rodri và Fabian Ruiz vô hiệu hóa sức tấn công từng được xem là mạnh nhất giải đấu.

Kylian Mbappe nhận xét về trận đấu nhắc đến 2 cầu thủ của Tây Ban Nha trước tiên. "Fabian Ruiz và Rodri có thừa thời gian chơi bóng, Pháp thiếu phối hợp khi gây áp lực", đội trưởng của đội tuyển Pháp nói.

Rodri làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân và trước vòng cấm đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Tờ L'Equipe của Pháp thừa nhận đội nhà bị Tây Ban Nha "dạy cho một bài học về bóng đá đúng nghĩa". FOX Sports đánh giá hai tiền vệ Tây Ban Nha thể hiện sự ăn ý đặc biệt trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ vừa giành lại bóng, vừa duy trì quyền kiểm soát, qua đó giúp đội hình Tây Ban Nha luôn kết nối và không phải phụ thuộc vào việc ghi nhiều bàn. Sự kết hợp của 2 tiền vệ này trong trận đấu với Pháp là câu trả lời rõ ràng nhất để lý giải vì sao Pedri phải dự bị 2 trận liên tiếp.

Rodri, Ruiz phá tan "bộ 3 hủy diệt"

Trước trận bán kết, Pháp sở hữu những chỉ số tấn công nổi bật. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps tạo ra tổng cộng 14,3 bàn thắng kỳ vọng (xG), cao nhất World Cup 2026 và nhiều hơn ít nhất 1,6 so với mọi đội tuyển khác. Họ cũng có trung bình 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận, mức cao nhất của đội tuyển Pháp tại một kỳ World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1966.

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise tạo thành hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng đột biến. Dù vậy, cả ba gần như bị tách khỏi nhau khi đối đầu với cấu trúc phòng ngự chặt chẽ của Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Deschamps thử nhiều cách hoán đổi 3 cầu thủ này trong trận đấu, nhưng không tạo ra sự khác biệt nào về hiệu quả khi Tây Ban Nha duy trì cự ly đội hình quá tốt và bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ.

Video: Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Rodri và Fabian Ruiz không chỉ giữ bóng. Họ bảo vệ khoảng trống phía trước hai trung vệ, liên tục áp sát người nhận bóng và khóa những đường chuyền hướng tới Olise. Khi cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich không thể quay mặt về phía khung thành, Pháp mất mắt xích quan trọng nhất trong quá trình đưa bóng đến Mbappe và Dembele.

Olise và Mbappe không chuyền bóng cho nhau lần nào trong hiệp một. Olise mất bóng 20 lần trong 70 phút đầu, nhiều hơn bất kỳ trận đấu nào của anh tại giải. Mbappe phải chờ đến phút 67 mới có cú dứt điểm đầu tiên, trong khi Dembele không tung ra cú sút nào cho đến thời gian bù giờ hiệp hai.

Đây không phải kết quả của việc Tây Ban Nha lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente chủ động tranh chấp ngay ở khu vực giữa sân, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và tập trung quân số vào trung lộ.

Trong hệ thống 4-2-3-1 của Pháp, Olise hoạt động phía sau tiền đạo và thường xuyên di chuyển tự do. De la Fuente nhận ra Pháp có thể bị áp đảo quân số ở trung tuyến. Rodri đứng thấp nhất, trong khi Fabian Ruiz và Dani Olmo linh hoạt dâng lên để gây sức ép, tạo thành các tam giác vây bắt quanh vị trí nhận bóng của đối thủ.

Rodri không cần bám sát Mbappe hay bất cứ cầu thủ nào khác của đội tuyển Pháp, nhưng vẫn là chìa khóa phong tỏa mọi hướng tấn công. (Ảnh: Reuters)

Rodri là trung tâm của cấu trúc này. Tiền vệ thuộc biên chế Man City thắng 11 trong 15 pha tranh chấp, đồng thời làm chủ cả những tình huống bóng bổng và bóng hai. Fabian Ruiz thắng 5 trong 6 pha tranh chấp, giành lại quyền kiểm soát 7 lần, nhiều nhất đội tuyển Tây Ban Nha.

Sự kết hợp giữa hai tiền vệ mang lại khả năng kiểm soát theo hai lớp. Rodri giữ vị trí, đọc hướng phát triển bóng và che chắn trước hàng phòng ngự. Fabian Ruiz có phạm vi hoạt động rộng hơn, sẵn sàng rời vị trí để áp sát, tranh chấp hoặc hỗ trợ đưa bóng lên phía trên.

Khi một người lao vào gây sức ép, người còn lại duy trì sự cân bằng. Nhờ đó, Tây Ban Nha hạn chế được tình trạng mất bóng khi đội hình đang mở rộng, yếu tố đặc biệt quan trọng trước tốc độ phản công của Pháp.

Tây Ban Nha kiểm soát rủi ro tuyệt đối

Sau khi Oyarzabal ghi bàn từ chấm phạt đền, Tây Ban Nha càng có điều kiện đưa trận đấu về đúng kịch bản mong muốn. Họ giữ bóng chắc, hạn chế những đường chuyền mạo hiểm và không để Pháp có nhiều cơ hội chuyển trạng thái. Khả năng kiểm soát trung tuyến giúp Tây Ban Nha đẩy Pháp xuống mức 0,31 xG, thấp nhất của đội bóng này tại World Cup 2026.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha chỉ kiểm soát bóng 50,9%, tỷ lệ thấp nhất của họ trong một trận World Cup kể từ năm 2002. Chiến thắng vì thế không đơn thuần đến từ khả năng chuyền bóng quen thuộc. Đội bóng áo đỏ vượt trội về cường độ phòng ngự, tính tổ chức và khả năng thắng tranh chấp.

Video: Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0

Tây Ban Nha thực hiện 22 pha cướp bóng và thành công 14 lần. Pháp chỉ thắng 8 trong 14 lần. Đội bóng của De la Fuente cũng thắng 55,9% tổng số pha tranh chấp, trong khi tỷ lệ 44,1% của Pháp là mức thấp nhất của họ tại World Cup kể từ năm 1978.

Sự áp đảo ở trung tuyến cũng giảm đáng kể áp lực cho hàng phòng ngự. Unai Simon không phải thực hiện pha cứu thua đặc biệt nào trong phần lớn trận đấu. Pháp không có cú sút trúng đích cho đến phút 82 và chỉ tạo ra 0,3 bàn thắng kỳ vọng trong cả trận, thông số thấp nhất của họ tại một trận World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu.

Phía sau Rodri và Fabian Ruiz, Pau Cubarsi cùng Aymeric Laporte giữ cự ly tốt, không bị kéo ra khỏi vị trí để lao vào những pha tranh chấp thiếu cần thiết. Khi Mbappe hoặc Dembele hiếm hoi nhận được bóng, họ thường phải xử lý trong tư thế quay lưng, ở xa khung thành hoặc bị nhiều cầu thủ Tây Ban Nha bao vây.

Ở chiều ngược lại, khả năng luân chuyển bóng của Rodri và Fabian Ruiz giúp Tây Ban Nha thoát khỏi sức ép đầu tiên của Pháp. Rodri thường xuyên nhận bóng từ trung vệ, chọn vị trí ở khoảng trống phía sau tuyến pressing rồi đưa bóng sang hai biên. Fabian Ruiz hỗ trợ bằng những pha di chuyển chéo, giúp đội nhà tạo thêm phương án chuyền và giữ được nhịp độ.

Tây Ban Nha không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng họ kết thúc chính xác những pha bóng quan trọng. Quan trọng hơn, đội bóng của De la Fuente không cho Pháp có cơ hội biến trận đấu thành màn đọ tốc độ giữa các ngôi sao tấn công.

Pháp bước vào bán kết với một tập hợp cầu thủ nổi bật nhưng Tây Ban Nha thắng bằng hệ thống, trong đó chìa khóa là Rodri và Fabian Ruiz - kiểm soát không gian, giành lại bóng, duy trì nhịp độ và cắt đứt nguồn cung cấp bóng cho hàng công đối thủ. Đây cũng chính là phong cách kiểm soát mới triệt tiêu rủi ro của Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente những năm gần đây.