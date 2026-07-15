Đội tuyển Pháp bị Tây Ban Nha 'dạy cho bài học về bóng đá'

(VTC News) -

Rạng sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026. Kylian Mbappe và đồng đội hoàn toàn bế tắc trong thế trận Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn. Truyền thông Pháp bình luận về trận đấu này cũng phải thừa nhận Tây Ban Nha giành chiến thắng xứng đáng và thể hiện đẳng cấp cao hơn.

Đội tuyển Pháp thi đấu thất vọng.

Đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 khi Mikel Oyarzabal đá phạt đền thành công sau pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal trong vòng cấm. Sang đến hiệp 2, Kylian Mbappe và đồng đội vẫn thi đấu rất bế tắc. Họ để Pedro Porro nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp đẹp mắt với Dani Olmo.

Tờ L'Equipe bình luận: "Bị áp đảo hoàn toàn ở mọi khía cạnh của trận đấu, đội tuyển Pháp đã để thua một cách ở bán kết World Cup trước đội tuyển Tây Ban Nha chơi đầy ấn tượng.

Ngày 14/7, vinh quang đã không đến. Đội tuyển Pháp không thể lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Pháp kết thúc một giải đấu mà không gặp thử thách thực sự nào, cho đến khi bị Tây Ban Nha dạy cho một bài học về bóng đá đúng nghĩa. Tỉ số 0-2 và cảm giác kinh ngạc đến khó chịu, trước khi bị Tây Ban Nha áp đảo, Pháp không trải qua trận đấu nào xứng tầm".

Video: Đội tuyển Tây Ban Nha phối hợp ghi bàn dễ dàng trước Pháp

Trong khi đó, RMC Sports viết: "Giấc mơ đã kết thúc thật cay đắng. Tây Ban Nha đã loại Pháp sau màn trình diễn áp đảo và chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Oyarzabal và Pedro Porro. Pháp không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu rất tốt".

Một số danh thủ Pháp như Emmanuel Petit thừa nhận rằng đội tuyển Pháp thất thế hoàn toàn trước Tây Ban Nha vượt trội hơn về kĩ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng.

"Chúng tôi đã nhận được một bài học về kỹ thuật. Không có gì ngạc nhiên khi Tây Ban Nha là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Người Tây Ban Nha luôn chiếm ưu thế về số lượng cầu thủ," nhà vô địch World Cup 1998 chia sẻ với RMC Sports.