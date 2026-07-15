HLV De la Fuente: Đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới, thắng Pháp dễ dàng

(VTC News) -

Đội bóng tuyển Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp, với hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. Huấn luyện viên Luis de la Fuente tự hào khen ngợi các cầu thủ Tây Ban Nha, cho rằng họ biến thử thách khó khăn trở nên dễ dàng để chứng tỏ đẳng cấp số 1 thế giới.

Tây Ban Nha tạo nên một trong những chiến thắng thuyết phục nhất tại World Cup 2026. Trước tuyển Pháp, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, đội bóng của HLV De la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, HLV Luis De la Fuente nói: "Đội tuyển Pháp ư? Chúng tôi đã nói với nhau rằng Tây Ban Nha sẽ đối đầu với một trong những đội mạnh nhất với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng họ cũng sẽ phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất thế giới. Tây Ban Nha đã biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng".

Pháp thi đấu ấn tượng từ vòng bảng đến trước trận bán kết. Tờ L'Equipe nhận định đội tuyển nước này chưa gặp đối thủ nào thực sự xứng tầm ngoài Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi bước vào thử thách lớn nhất từ đầu giải, đội bóng của HLV Didier Deschamps hoàn toàn lép vế.

Dù rất cần bàn thắng để lật ngược tình thế, Pháp không thể tạo ra cơ hội rõ rệt trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha. Fabian Ruiz và Rodri làm chủ khu trung tuyến, giúp đội nhà duy trì khả năng kiểm soát bóng và ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

Kylian Mbappe cũng bất lực trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp không để lại dấu ấn trong khâu tấn công, sau đó nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi không cần thiết với thủ môn Unai Simon.

Chiến thắng đưa Tây Ban Nha vào trận chung kết World Cup 2026. HLV De la Fuente bày tỏ niềm tự hào về các học trò, nhưng nhấn mạnh đội bóng vẫn còn một thử thách cuối cùng trên hành trình chinh phục chức vô địch.

"Thật khó để diễn tả cảm xúc của đội tuyển Tây Ban Nha lúc này, nhưng đó là niềm hạnh phúc. Tập thể cầu thủ này thật xuất sắc. Chúng tôi vẫn còn một bước nữa phải vượt qua. Đã có rất nhiều áp lực tích tụ và giành vé vào chung kết World Cup là một trách nhiệm lớn, đó là một điều may mắn. Chúng ta phải tận hưởng trọn vẹn điều này", HLV De la Fuente bày tỏ.