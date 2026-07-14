Ai đặt biệt danh 'độc tài' Mbappe?

(VTC News) -

Những khoảnh khắc Mbappe được gọi là "nhà độc tài" tại World Cup 2026. (Video: @johnaberdeen/X)

Tại World Cup 2026, những trào lưu được lan truyền trên mạng xã hội không chỉ xoay quanh các bàn thắng hay pha bóng đẹp mắt, mà còn có tên gọi "Dictator Mbappe" hay "Dictateur Mbappe" (độc tài Mbappe). Hàng loạt bài đăng, video và ảnh gọi Kylian Mbappe là "độc tài" đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là phong cách thi đấu. Mbappe gần như chỉ tập trung vào mặt trận tấn công và hiếm khi tham gia hỗ trợ phòng ngự. Điều đó buộc các huấn luyện viên phải bố trí những tiền vệ và tiền đạo giàu năng lượng để bù đắp phần việc phòng ngự cho anh.

Ngoài ra, người hâm mộ còn chia sẻ nhiều đoạn video cho thấy Mbappe giật băng đội trưởng từ đồng đội, như Dani Carvajal ở Real Madrid hay N'Golo Kante ở đội tuyển Pháp. Những hình ảnh này được cộng đồng mạng sử dụng như "bằng chứng" cho tính cách "chuyên quyền" của tiền đạo người Pháp.

Tuy nhiên, tên gọi này thực chất đã xuất hiện từ đầu năm 2024 sau một vụ kiện gây tranh cãi của Mbappe. Khi đó, Mbappe khởi kiện một "influencer" (người có tầm ảnh hưởng) trên mạng xã hội, đồng thời là chủ cửa hàng bán bánh kebab tại Marseille vì sử dụng tên anh để đặt cho một món bánh mì.

Luật sư của Mbappe đã gửi thư yêu cầu người bán bánh mì gỡ bỏ nội dung quảng cáo.

Người này là Mohammed Henni, một cổ động viên của Marseille với hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Trong phần giới thiệu món Klub kebab, Henni mô tả chiếc bánh "tròn như cái đầu của Mbappe". Mô tả này khiến Mbappe không hài lòng. Luật sư của anh đã gửi thư yêu cầu Henni gỡ bỏ nội dung, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý nếu không chấp hành.

Henni sau đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và phản ứng trên Instagram: "Anh không thấy xấu hổ sao? Anh không còn việc gì khác để làm à? Kiện tôi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy? Thật không thể tin nổi. Tôi không dám tin điều này!". Sau vụ việc, cộng đồng mạng bắt đầu chế giễu Mbappe là người quá nghiêm khắc và thích kiểm soát mọi thứ, từ đó tên gọi "nhà độc tài Mbappe" ra đời.

Video: Mbappe ghi bàn mở tỷ số trong trận với Paraguay

Trong suốt World Cup 2026, tên gọi này xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Phần lớn những bài đăng đều mang tính châm biếm và hài hước, dựa trên các biểu cảm, cử chỉ hoặc hành động của Mbappe trên sân.

Danh tiếng của Mbappe với biệt danh "nhà độc tài" không chỉ dừng lại ở hình ảnh. Tháng 4/2026, nhà sáng tạo nội dung bóng đá SurNevis phát hành ca khúc "Kylian Mbappe Dictador Anthem" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Bài hát nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 1 triệu lượt nghe trên Spotify và thường được sử dụng làm nhạc nền trong các video ghi lại những khoảnh khắc "độc tài" của Mbappe trên sân cỏ.

Ở đội tuyển Pháp, các đồng đội cũng bắt đầu gọi Mbappe như vậy. Đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ Pháp trò chuyện với nhau trên máy bay cho thấy Ousmane Dembele gọi đội trưởng là "Mobut" - theo tên của nhà lãnh đạo độc tài Zaire (nay là CHDC Congo) Mobutu Sese Seko.

Huấn luyện viên Didier Deschamps cũng từng công khai nhắc đến biệt danh này của Mbappe. Ông nói sau trận thắng Paraguay ở vòng 1/8: "Các bạn miêu tả cậu ấy như một nhà độc tài, nhưng hình ảnh của Kylian hoàn toàn không phải như vậy. Khi cậu ấy phát biểu, cậu ấy nói thay mặt cho cả đội.

Cậu ấy truyền đạt những bức xúc của các cầu thủ cho tôi, chứ không phải lúc nào cũng là của riêng cậu ấy. Nhiều người nghĩ Kylian Mbappé là một nhà độc tài và chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhưng cậu ấy là một đội trưởng mẫu mực vì những gì cậu ấy làm trên sân cỏ vượt xa tất cả những bàn thắng mà cậu ấy ghi được".