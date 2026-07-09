Nữ nghị sĩ miệt thị Mbappe gây phẫn nộ, chính phủ Paraguay lên tiếng

(VTC News) -

Sau trận Pháp thắng Paraguay với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla gây hấn với tiền đạo Kylian Mbappe với hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi. Bộ Ngoại giao Paraguay sau đó tuyên bố bác bỏ và lấy làm tiếc trước những phát ngôn của bà Celeste Amarilla, đồng thời khẳng định đây chỉ là quan điểm cá nhân và không phản ánh lập trường của chính phủ hay người dân Paraguay.

"Chính phủ Cộng hòa Paraguay lấy làm tiếc và bác bỏ những phát ngôn của Thượng nghị sĩ Celeste Amarilla nhằm vào đội trưởng đội tuyển Pháp Kylian Mbappe, bởi những phát ngôn đó đi ngược lại các giá trị và nguyên tắc về chung sống hòa bình cũng như tôn trọng phẩm giá con người mà đất nước chúng tôi luôn đề cao", Bộ Ngoại giao Paraguay cho biết trong thông báo ngày 6/7.

"Paraguay được vận hành theo nguyên tắc phân quyền và độc lập giữa các nhánh quyền lực. Trong bối cảnh đó, các phát ngôn của nữ nghị sĩ nói trên hoàn toàn là trách nhiệm cá nhân của bà với tư cách một thành viên của cơ quan lập pháp và không phản ánh quan điểm của Chính phủ Cộng hòa Paraguay cũng như người dân Paraguay", Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Paraguay tuyên bố bác bỏ và lấy làm tiếc trước những phát ngôn của nghị sĩ Celeste Amarilla về Kylian Mbappe. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Paraguay cũng bày tỏ sự cảm thông với những người có thể bị tổn thương bởi các phát ngôn của bà Amarilla, đồng thời khẳng định sự tôn trọng đối với nhân dân Pháp.

"Chính phủ Paraguay tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quyền con người, bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau, đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại, sự bất khoan dung cùng mọi hình thức thù hận hoặc phân biệt đối xử. Đồng thời, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông với những người có thể đã bị tổn thương bởi các phát ngôn này và tái khẳng định sự tôn trọng đối với nhân dân Pháp, quốc gia có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và thấu hiểu lẫn nhau lâu đời với Paraguay".

Thượng nghị sĩ Celeste Amarilla của Paraguay (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Celeste Amarilla đăng bài viết trên mạng xã hội X với nhiều nội dung bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền đạo Kylian Mbappe. Bà gọi ngôi sao tuyển Pháp là "một người Cameroon bị thực dân hóa, cố giả làm người Pháp" và "một gã cục cằn", "không biết viết", đồng thời cho rằng các cầu thủ Paraguay lẽ ra nên tát Mbappe sau trận đấu.

Đến ngày 8/7, trong bài phát biểu trước Thượng viện Paraguay, Amarilla cho biết bà đang "tháo bỏ những khuôn mẫu" về tư duy vốn được hình thành từ thời trẻ mà chính bà cũng "gần như căm ghét". Dù vậy, bà vẫn gọi Mbappe là "tên khốn".

Nữ thượng nghị sĩ 62 tuổi thừa nhận thế hệ của bà từng xem những nhận xét liên quan đến màu da hay ngoại hình là điều bình thường. Tuy nhiên, bà Amarilla vẫn gây tranh cãi khi chỉ trích thế hệ trẻ là "quá mong manh". Bà nói rằng nếu ở vào vị trí của Mbappe, bản thân "đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý vì tất cả những gì người Pháp đang làm trên mạng xã hội".