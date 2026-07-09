Nữ nghị sĩ Paraguay quyết không nhận lỗi, gọi Mbappe là 'tên khốn'

(VTC News) -

World Cup 2026 mới đây chứng kiến vụ tranh cãi khó tin, khi nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla gây hấn với tiền đạo Kylian Mbappe sau trận Paraguay để thua Pháp ở vòng 1/8. Phát biểu trước Thượng viện Paraguay ngày 8/7, Amarilla cho biết bà đang nhìn nhận lại những tư tưởng được hình thành từ thời trẻ, vốn không còn phù hợp với xã hội hiện đại sau vụ công kích mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Mbappe.

“Điều gì khiến chúng tôi tức giận? Đó là khi Orlando Gill - một cậu bé lần đầu tiên đến châu Âu, được dự World Cup và thi đấu trước cả thế giới - đã đưa tay ra với tất cả sự khiêm nhường của một người Paraguay. Nhưng tên khốn đó (Mbappe) đã từ chối bắt tay và còn hét thẳng vào mặt cậu ấy. Đó không phải là cách hành xử của người Pháp. Một người Pháp thực thụ sẽ không bao giờ làm như vậy”, Celeste Amarilla nói khi được Chủ tịch Thượng viện Basilio Nunez mời phát biểu.

Bà Celeste Amarilla (Ảnh: Reuters)

Giải thích về những phát ngôn của mình, Amarilla cho biết bà đang nhìn nhận lại những tư tưởng được hình thành từ thời trẻ: “Tôi thuộc về thế hệ đó và đến bây giờ vẫn đang đấu tranh với chính những tư duy ấy. Tôi đang từng bước thay đổi con người Celeste từng sai lầm trước đây. Tôi đang tháo bỏ những khuôn mẫu mà mình đã được dạy dỗ, những điều đã ăn sâu bén rễ trong tôi. Và tôi tin rằng nhiều người cũng lớn lên với những khuôn mẫu như vậy. Tôi đang cố gắng phá bỏ chúng, bởi dưới góc nhìn của thời đại ngày nay, tôi gần như căm ghét những tư duy ấy".

Amarilla cũng thừa nhận thế hệ của bà từng xem những nhận xét liên quan đến màu da hay ngoại hình là điều bình thường. Tuy nhiên, bà đồng thời chỉ trích giới trẻ ngày nay là "quá mong manh" trước những tranh cãi trên mạng xã hội.

"Ngày nay, chúng ta phải biết thích nghi và tự thay đổi chính mình. Đó cũng là điều tôi đang cố gắng làm vì một xã hội mong manh, dù chính tôi cũng góp phần tạo nên nó. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ bật khóc ngay ngoài hành lang. Nếu tôi là Mbappe, có lẽ hôm nay tôi sẽ phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì tất cả những lời công kích mà tôi đang nhận từ người Pháp trên mạng xã hội", bà Celeste Amarilla phát biểu.

Mbappe đã đáp trả Celeste Amarill, gọi bà là "một người phụ nữ đáng khinh". (Ảnh: Reuters)

“Tôi từ chối việc quy cả một nước Pháp vĩ đại, với di sản đồ sộ về văn hóa, nghệ thuật, dân chủ và biết bao giá trị khác, chỉ gói gọn trong Mbappe. Tôi không chấp nhận rằng ngày nay nước Pháp lại bị nhìn nhận đơn thuần là đất nước của Mbappe", bà nói thêm.

Trước đó, ngày 6/7, Amarilla đăng một bài viết dài trên mạng xã hội X với nhiều nội dung mang tính phân biệt chủng tộc, gọi Mbappe là "một người Cameroon bị thực dân hóa, cố giả làm người Pháp" và là "một gã cục cằn", "không biết viết". Bà còn cho rằng các cầu thủ Paraguay lẽ ra nên tát Mbappe sau trận đấu.

Đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappe sau đó đáp trả bằng một tuyên bố mạnh mẽ, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ các cầu thủ Paraguay, đồng thời gọi Amarilla là "một người phụ nữ đáng khinh".

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Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) thậm chí đã tuyên bố sẽ đệ đơn kiện hình sự, đồng thời mô tả những phát ngôn của Amarilla là "hoàn toàn ghê tởm và không thể chấp nhận".

Chính phủ Paraguay cũng ra tuyên bố cho biết họ "lấy làm tiếc và bác bỏ" các phát ngôn của Amarilla, nhấn mạnh rằng những lời lẽ này "đi ngược lại các giá trị và nguyên tắc về chung sống hòa bình cũng như tôn trọng phẩm giá con người mà đất nước luôn theo đuổi".