Nghị sĩ Paraguay miệt thị Mbappe, Liên hợp quốc và FIFA đồng loạt lên tiếng

(VTC News) -

Sau trận đấu giữa Paraguay và Pháp tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026, Celeste Amarilla - thượng nghị sỹ Paraguay - gây sốc với bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter). Bà Celeste mô tả Mbappe là “người Cameroon bị đô hộ, đang tuyệt vọng cố gắng giả làm người Pháp, và là một kẻ thô lỗ chưa biết viết”. Phát biểu này lập tức gây ra làn sóng phản đối từ giới bóng đá. Liên hợp quốc và FIFA đồng loạt lên tiếng.

Trong thông cáo mới nhất của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, cơ quan này nhận định rằng phát ngôn phân biệt chủng tộc và hạ thấp nhân phẩm đối với Kylian Mbappe đến từ Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla là "đáng khinh bỉ và không phải trường hợp cá biệt".

Mbappe bị phân biệt chủng tộc.

Thông báo của Liên hợp quốc viết: "Các quan chức nhà nước có trách nhiệm cao hơn trong việc chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, kỳ thị và ngôn từ thù hận trong các phát ngôn của mình Các quốc gia và tổ chức thể thao phải tích cực hành động để ngăn chặn các hành vi phân biệt chủng tộc và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào khác.

Họ cũng nên đảm bảo rằng có các cơ chế trách nhiệm giải trình độc lập và hiệu quả. Các công ty truyền thông xã hội cũng có trách nhiệm ngăn chặn và giải quyết tình trạng phân biệt chủng tộc, bài xích người ngoại quốc trên nền tảng, phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế".

Tranh cãi liên quan đến Mbappe xảy ra sau trận đấu giữa Pháp và Paraguay. Mbappe ghi bàn thắng duy nhất từ chấm đá phạt đền giúp Pháp đánh bại đối thủ Nam Mỹ. Trong suốt thời gian bóng lăn, Mbappe liên tục bị cầu thủ Parguay khiêu khích và phạm lỗi. Đáp lại, Mbappe từ chối bắt tay thủ môn Orlando Gill khi hết trận dù anh này đã thiện chí muốn chúc mừng tiền đạo người Pháp.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino bày tỏ: "Tôi kịch liệt lên án những phát ngôn phân biệt chủng tộc nhắm vào Kylian Mbappe của Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla. Toàn bộ thế giới bóng đá, cũng như xã hội đều sát cánh cùng đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp. Chúng ta phải cùng nhau chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

Trong kỳ World Cup này, bóng đá đã trở thành yếu tố tạo ra sự đoàn kết trong xã hội. Môn thể thao của chúng ta phải tiếp tục là một không gian an toàn và hòa nhập cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực xóa bỏ tệ nạn phân biệt chủng tộc khỏi môn thể thao tuyệt vời này và khỏi xã hội".