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Trận đấu giữa Paraguay và Pháp diễn ra trên sân vận động Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Pennsylvania, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Paraguay vs Pháp mới nhất tại đây.
Paraguay: Orlando Gill (12), Gustavo Velazquez (2), Omar Alderete (3), Juan Jose Caceres (4), Junior Alonso (6), Diego Gomez (8), Miguel Almiron (10), Andres Cubas (14), Gustavo Gomez (15), Julio Enciso (19), Matias Galarza (23).
Pháp: Mike Maignan (16), Lucas Digne (3), Dayot Upamecano (4), Jules Kounde (5), Manu Kone (6), Ousmane Dembele (7), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12), Adrien Rabiot (14), William Saliba (17).
Paraguay đối đầu với đội tuyển Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đội thắng gặp Morocco ở tứ kết.
Opta đánh giá Pháp có 79,7% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Paraguay là 6,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 13,6%.
Paraguay đứng thứ ba bảng D, sau đó vượt qua Đức ở vòng 1/16. Đội bóng Nam Mỹ hòa 1-1 sau 120 phút và thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Pháp toàn thắng từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0, Na Uy 4-1 và Thụy Điển 3-0.
Paraguay lại có nền tảng phòng ngự và tinh thần rất tốt. Đội bóng của Gustavo Alfaro chỉ thua 2 trong 10 trận World Cup gần nhất và vừa vượt qua Đức bằng cách kéo đối thủ vào thế trận bền bỉ.
Lịch sử đối đầu đứng về phía Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, trong đó có 2 chiến thắng tại World Cup: 7-3 năm 1958 và 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 1998.
Thống kê trước trận Paraguay vs Pháp đáng chú ý
Pháp có 86,8% cơ hội vào tứ kết tính theo mọi kịch bản mô phỏng.
Paraguay chưa thắng Pháp trong 5 lần đối đầu trước đây, hòa 2 và thua 3.
Pháp thắng cả 2 lần gặp Paraguay tại World Cup, gồm trận thắng 7-3 năm 1958 và 1-0 năm 1998.
Pháp ghi ít nhất 3 bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026.
Michael Olise có 5 kiến tạo tại giải, chỉ còn kém 1 kiến tạo so với kỷ lục một kỳ World Cup của Pele.