(VTC News) -

Paraguay 0 0 Pháp

Trận đấu giữa Paraguay và Pháp diễn ra trên sân vận động Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Pennsylvania, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Paraguay vs Pháp mới nhất tại đây.

Đội hình Paraguay vs Pháp

Paraguay: Orlando Gill (12), Gustavo Velazquez (2), Omar Alderete (3), Juan Jose Caceres (4), Junior Alonso (6), Diego Gomez (8), Miguel Almiron (10), Andres Cubas (14), Gustavo Gomez (15), Julio Enciso (19), Matias Galarza (23).

Pháp: Mike Maignan (16), Lucas Digne (3), Dayot Upamecano (4), Jules Kounde (5), Manu Kone (6), Ousmane Dembele (7), Kylian Mbappe (10), Michael Olise (11), Bradley Barcola (12), Adrien Rabiot (14), William Saliba (17).

Thông tin Paraguay và Pháp trước trận đấu

Paraguay đối đầu với đội tuyển Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đội thắng gặp Morocco ở tứ kết.

Opta đánh giá Pháp có 79,7% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Paraguay là 6,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 13,6%.

Đội tuyển Pháp đấu với Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Paraguay đứng thứ ba bảng D, sau đó vượt qua Đức ở vòng 1/16. Đội bóng Nam Mỹ hòa 1-1 sau 120 phút và thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Pháp toàn thắng từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0, Na Uy 4-1 và Thụy Điển 3-0.

Paraguay lại có nền tảng phòng ngự và tinh thần rất tốt. Đội bóng của Gustavo Alfaro chỉ thua 2 trong 10 trận World Cup gần nhất và vừa vượt qua Đức bằng cách kéo đối thủ vào thế trận bền bỉ.

Lịch sử đối đầu đứng về phía Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, trong đó có 2 chiến thắng tại World Cup: 7-3 năm 1958 và 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 1998.