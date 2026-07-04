Vì sao World Cup 2026 còn 16 đội lại gọi là vòng 1/8?

(VTC News) -

Cách gọi tên các vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2026 khiến không ít người hâm mộ nhầm lẫn. Năm nay, giải đấu có thêm vòng 32 đội thay vì chỉ từ vòng 16 đội đến tứ kết, bán kết và chung kết như trước đây.

Từ sáng mai (5/7 theo giờ Việt Nam), World Cup 2026 sẽ bước vào vòng 16 đội. Câu hỏi được đặt ra là vòng 16 đội có tên là vòng 1/16 hay vòng 1/8? Vì sao gọi là vòng 1/8 dù có 16 đội tham gia? Số 1/8 trong tên gọi "vòng 1/8" có ý nghĩa gì?

Vì sao vòng 16 đội gọi là vòng 1/8?

Trong tiếng Anh, trận chung kết - tranh chức vô địch giải đấu - được gọi là "final". Vòng đấu trước đó là semi-final, trong đó "semi" có nghĩa là một nửa (1/2), dịch sang tiếng Việt là "bán kết" (trong đó, "bán" nghĩa là một nửa). Trước bán kết là quarter-final, với "quarter" mang nghĩa một phần tư (1/4), tức tứ kết.

Theo đó, vòng đấu trước tứ kết sẽ là "1/8 chung kết" (hay 1/8 final theo tiếng Anh), tức vòng có 16 đội chia thành 8 cặp đấu. Tiếp đó, vòng có 32 đội được gọi là 1/16 chung kết.

Argentina đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Khi World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội và có tới 32 đội vào vòng knock-out, giải đấu lần đầu tiên xuất hiện vòng 1/16 trước khi bước sang vòng 1/8. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ nhầm lẫn. Không ít người cho rằng còn 16 đội thì phải gọi là vòng 1/16. Tuy nhiên, con số trong tên gọi không liên quan đến số đội tham dự. Trình tự chính xác sẽ là vòng 1/16 (32 đội), vòng 1/8 (16 đội), tứ kết (8 đội), bán kết (4 đội) và cuối cùng là chung kết.

Như vậy, tên gọi các vòng đấu theo cách này không phải theo số đội mà là theo số trận đấu. Cách gọi này được áp dụng cho cả các môn thể thao khác ngoài bóng đá khi số đội/vận động viên tham dự có thể nhiều hơn. Ví dụ, ở môn bơi của Olympic, vòng bán kết có thể có tới 16 vận động viên tham gia.

Vòng 1/8 là một trong những thể thức loại trực tiếp xuất hiện ở nhiều môn thể thao, từ các nội dung cá nhân đến thi đấu đồng đội. Ở các môn cá nhân như quần vợt, cầu lông hay võ thuật, vòng đấu này thường diễn ra khi còn 16 vận động viên hoặc tay vợt tranh tài.

Trong khi đó, ở các môn thể thao đồng đội như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hay bóng bầu dục, vòng 1/8 thường được tổ chức ngay sau khi kết thúc vòng bảng để xác định những đội mạnh nhất bước vào tứ kết.

Video: Colombia là đội cuối cùng vào vòng 1/8 World Cup 2026

Trong bóng đá, vòng 1/8 luôn được xem là cột mốc quan trọng bởi đây là giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều có thể khiến một đội phải dừng cuộc chơi. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, trận đấu sẽ bước vào hai hiệp phụ, mỗi hiệp kéo dài 15 phút.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hiện không còn áp dụng luật bàn thắng vàng hay bàn thắng bạc. Nếu tỷ số vẫn bất phân thắng bại sau 120 phút, hai đội sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11 m. Sau 5 loạt chính thức, nếu vẫn hòa thì sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi nào phân thắng bại thì thôi.

Tại World Cup 2026, các cặp đấu vòng 1/8 đã được xác định gồm: Canada vs Morocco, Paraguay vs Pháp, Brazil vs Na Uy, Mexico vs Anh, Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, Mỹ vs Bỉ, Argentina vs Ai Cập và Thuỵ Sỹ vs Colombia.