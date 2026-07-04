Đối thủ dùng 'vũ khí bí mật', đội Ai Cập mở laptop tìm Mbappe làm quân sư

(VTC News) -

Ở những phút cuối trong trận đấu với Ai Cập tại vòng 1/16 World Cup 2026, Australia bất ngờ đưa thủ môn Mathew Ryan vào sân chỉ để dành riêng cho loạt luân lưu. Bban huấn luyện Ai Cập đối phó bằng cách cho các cầu thủ xem đoạn video Kylian Mbappe đánh bại chính thủ môn này trên chấm phạt đền trong màu áo Real Madrid ngày 17/1.

Trong tình huống đó, trước khi Mbappe thực hiện cú sút, Ryan liên tục lắc lư người từ trái sang phải trên vạch vôi nhằm gây áp lực tâm lý với tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, Mbappe hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh đánh lừa thủ môn Australia rồi đưa bóng vào lưới. Ngay sau khi ghi bàn, ngôi sao của Real Madrid còn bắt chước chính động tác lắc vai của Ryan để đáp trả màn khiêu khích.

Ai Cập thực hiện thành công cả bốn lượt sút luân lưu. (Ảnh: Reuters)

Mục đích của ban huấn luyện Ai Cập không đơn thuần là để các cầu thủ xem một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới thực hiện phạt đền. Quan trọng hơn, họ muốn các cầu thủ nghiên cứu kỹ cách di chuyển, vị trí đứng cũng như thói quen của Mathew Ryan khi đối mặt với các quả sút luân lưu trước khi bước vào một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của sự nghiệp.

Sự chuẩn bị của Ai Cập đã mang lại kết quả như mong đợi. Mathew Ryan không cản phá được lần nào trong khi 2 đồng đội của anh sút không trúng đích. Đại diện Bắc Phi thực hiện thành công cả bốn lượt sút luân lưu để giành chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Video: Pha đá lên trời của Australia

Thay vì phó mặc loạt luân lưu cho may rủi, các đội tuyển hiện nay thường phân tích xu hướng cản phá của thủ môn, sử dụng dữ liệu thống kê, video tình huống và thậm chí phối hợp với các chuyên gia tâm lý thể thao để giúp cầu thủ giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực.

Theo Reuters, chuyên gia về tâm lý đá luân lưu Geir Jordet cho biết Mbappe là một trong những cầu thủ thực hiện phạt đền nhanh nhất thế giới. Dù thường sút gần như ngay lập tức sau tiếng còi của trọng tài, tiền đạo người Pháp vẫn duy trì tỷ lệ ghi bàn rất cao nhờ sự tự tin và quyết đoán.