FIFA phán quyết bất ngờ, Messi mất kiến tạo kỷ lục

(VTC News) -

Theo báo cáo chính thức từ FIFA, bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của đội tuyển Argentina trong trận đấu với Cape Verde không được tính cho Cristian Romero. Thay vào đó, Diney Borges của đội tuyển Cape Verde bị xem là đá phản lưới nhà. Như vậy, đường kiến tạo cũng không được tính cho Lionel Messi, đồng nghĩa với việc anh chưa thiết lập kỷ lục kiến tạo ở World Cup.

Phút 111, Lionel Messi đá phạt góc chuẩn xác để Romero đánh đầu tung lưới Cape Verde. Thực tế, Romero đánh đầu nhưng bóng đã chạm tay Borges rồi mới đi vào khung thành. FIFA đánh giá rằng nếu bóng không trúng vào Borges thì đường đi của trái bóng thay đổi và không dẫn đến bàn thắng. Do đó, Borges phản lưới nhà chứ không phải Romero ghi bàn.

Messi trải qua trận đấu khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Messi vẫn chỉ có 8 đường kiến tạo cho đồng đội lập công sau 6 kì World Cup. Anh chưa thể phá kỉ lục cầu thủ Argentina có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử World Cup của cố huyền thoại Maradona - người có thành tích "dọn cỗ" cho đồng đội ngang với Messi.

Trên thực tế, ngôi sao sinh năm 1987 vẫn bình thản và hầu như không quan tâm đến các thống kê mang tính lịch sử. Ở trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026, Argentina chật vật để vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2. Messi thừa nhận đây là trận đấu vất vả của anh và đồng đội.

Đội trưởng đội tuyển Argentina bình luận: "Argentina đã làm được điều khó nhất: tìm thấy bàn thắng đầu tiên và nghĩ rằng nhờ đó, chúng tôi có thể tìm lại lối chơi của mình và bình tĩnh hơn, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi mất bóng, lùi sâu và không thể pressing tốt. Họ trừng phạt chúng tôi bằng những vũ khí của họ.

Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó, đây là vòng đấu loại trực tiếp và không ai tặng không cho bạn điều gì. Dù chúng tôi vẫn thường đánh giá thấp các đội tuyển vì tên tuổi của họ, chúng tôi biết rằng trận đấu này hoàn toàn không dễ dàng. Đây là điều mà World Cup lần này cho thấy: mọi thứ rất cân bằng, rất phức tạp, tất cả các trận đấu đều sẽ cực kỳ khó khăn".