Đội hình Timor Leste: 6 cầu thủ châu Âu thua ngôi sao 'nội địa'

(VTC News) -

Trước trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Timor Leste triệu tập 6 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, Joao Pedro vẫn là ngôi sao sáng nhất và có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong đội hình của đội bóng này. Tiền đạo sinh năm 1998 tiếp tục được kỳ vọng là nhân tố chính trên hàng công Timor Leste.

Trong khi HLV Kim Sang-sik có thêm hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên, Timor Leste cũng kịp triệu tập một loạt cầu thủ từ châu Âu. Đội bóng này hy vọng lực lượng mới sẽ giúp họ tạo ra bất ngờ tại giải năm nay.

Joao Pedro thi đấu tại Malaysia. (Ảnh: Kuching City)

Trong danh sách chính thức, Timor Leste công bố 6 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, gồm Eric Silva (Sesimbra, Bồ Đào Nha), João Varudo (Sintrense, Bồ Đào Nha), Claudio Osorio (Cobh Ramblers, Ireland), João Rangel (Leiston, Anh), Zion Cruz (Lusitano FCV, Bồ Đào Nha) và Oatnasio da Silva (Portadown, Bắc Ireland).

Claudio Osorio được chú ý khi tiền vệ tấn công này từng có thời gian khoác áo Reading FC, thời điểm đội bóng còn thi đấu tại Championship, giải hạng Nhất Anh và chỉ xếp dưới Premier League.

Osorio chủ yếu thi đấu cho các đội trẻ của Reading trước khi chuyển đến Cobh Ramblers. Cuối mùa giải vừa qua, anh thanh lý hợp đồng với đội chủ quản và hiện là cầu thủ tự do.

Ở thời điểm có giá trị chuyển nhượng cao nhất, Osorio được định giá khoảng 75.000 euro, tương đương 2,25 tỷ đồng. Hậu vệ trái João Varudo cũng là cái tên đáng chú ý khi từng được ra sân ở các giải hạng hai và hạng ba Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, không cầu thủ nào của Timor Leste có giá trị chuyển nhượng cao hơn Joao Pedro, người đang thi đấu tại Đông Nam Á. Tiền đạo sinh năm 1998 nổi lên trong hai kỳ ASEAN Cup gần đây và trở thành cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình Timor Leste ở các giải đấu khu vực.

Hiện Joao Pedro được định giá 200.000 euro, tương đương khoảng 6 tỷ đồng và ngang với một số cầu thủ tầm trung của đội tuyển Việt Nam.

Joao Pedro khởi nghiệp tại SLB Laulara ở Timor Leste. Anh thi đấu cho một số đội bóng khác trước khi chuyển đến PSM Makassar của Indonesia và hiện khoác áo Kuching City tại Malaysia.

Joao Pedro ghi 2 bàn tại ASEAN Cup 2024, trong đó có pha lập công ở trận Timor Leste thua Malaysia 2-3. Tại giải đấu năm nay, anh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Timor Leste.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste diễn ra lúc 20h30 hôm nbay 24/7.