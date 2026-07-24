Đau đầu suốt nhiều năm, người phụ nữ phát hiện 'quả bom nổ chậm' trong não

(VTC News) -

Suốt nhiều năm, người phụ nữ 65 tuổi ở Ninh Bình sống chung với những cơn đau đầu, chóng mặt kéo dài. Triệu chứng lặp đi lặp lại khiến sinh hoạt đảo lộn, có thời điểm bà phải nhờ người thân hỗ trợ, nhưng nhiều lần thăm khám vẫn không tìm được nguyên nhân.

Gần đây, cơn đau xuất hiện dày hơn và dữ dội hơn. Khi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, người bệnh được chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy bà có một túi phình lớn ở đoạn C5 của động mạch cảnh trong trái. Chuyên gia ví đây giống như 'một quả bom nổ chậm' trong não.

Theo các bác sĩ, túi phình có bờ không đều, cấu trúc phức tạp và nguy cơ vỡ cao. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với xuất huyết dưới nhện, xuất huyết não, hôn mê, thậm chí tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Bác sĩ can thiệp cho người bệnh. (Ảnh: Nguyên Hà)

Các chuyên gia cho biết túi phình động mạch não hình thành khi một đoạn thành mạch bị suy yếu, giãn khu trú và phồng lên dưới áp lực dòng máu. Phần lớn trường hợp tiến triển âm thầm trong nhiều năm nên dễ bị bỏ sót cho đến khi xuất hiện biến chứng.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đánh giá tổn thương không phù hợp với những phương pháp can thiệp thông thường và quyết định đặt stent chuyển dòng (Flow Diverter Stent) - kỹ thuật can thiệp nội mạch dành cho các túi phình lớn, cổ rộng hoặc có hình thái phức tạp.

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng, Phó Viện trưởng Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết stent chuyển dòng được thiết kế với cấu trúc lưới đặc biệt, đặt bắc cầu qua cổ túi phình để chuyển hướng dòng máu.

"Khi lượng máu đi vào túi phình giảm dần, thành mạch sẽ có điều kiện tái tạo, giúp túi phình từng bước được cô lập khỏi vòng tuần hoàn và giảm nguy cơ vỡ. Đây là giải pháp hiệu quả với nhiều tổn thương phức tạp mà trước đây thường phải cân nhắc phẫu thuật mở", bác sĩ Tráng nói.

Ca can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền. Ê-kíp chỉ mở một đường nhỏ ở vùng bẹn để đưa dụng cụ theo lòng mạch đến vị trí tổn thương trong não, sau đó triển khai stent chính xác qua cổ túi phình, đồng thời vẫn đảm bảo dòng máu lưu thông bình thường trong động mạch cảnh.

Sau thủ thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, không xuất hiện thiếu hụt thần kinh mới và hồi phục nhanh.