Uhomes mở văn phòng ở TP.HCM, đẩy mạnh chiến lược phát triển tại Việt Nam

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ hơn 25 đối tác trong lĩnh vực giáo dục và thanh toán quốc tế, gồm British Council, IDP Vietnam, SET Education, NEEC và Flywire cùng nhiều đơn vị tư vấn du học trên cả nước.

Sự kiện cũng có sự tham gia của đại diện các văn phòng Uhomes toàn cầu, mang đến những chia sẻ về xu hướng dịch chuyển của thị trường du học, nhu cầu lưu trú của sinh viên quốc tế và triển vọng hợp tác giữa các thị trường trong khu vực.

Đội ngũ Uhomes Việt Nam tại lễ ra mắt văn phòng mới ở TP.HCM.

Giải quyết khoảng cách thông tin trong hành trình tìm nhà du học

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài tiếp tục tăng cao trong những năm gần đây. Cùng với đó, việc chuẩn bị chỗ ở trước khi nhập học ngày càng trở thành một phần quan trọng. Tuy nhiên, khác biệt về ngôn ngữ, quy trình thuê nhà và đặc thù của từng thị trường khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và lựa chọn nơi ở phù hợp.

Theo đại diện Uhomes Việt Nam, đây là lý do doanh nghiệp phát triển mô hình kết hợp giữa nền tảng công nghệ và đội ngũ hỗ trợ tại từng thị trường. Bên cạnh việc cung cấp thông tin và các lựa chọn nhà ở đã được xác thực, mô hình này còn giúp sinh viên tiếp cận tư vấn trực tiếp ngay từ giai đoạn chuẩn bị trước khi lên đường.

Sau văn phòng Hà Nội đi vào hoạt động từ năm 2024, TP.HCM được lựa chọn là điểm đến tiếp theo trong chiến lược phát triển của Uhomes tại Việt Nam. Đặt tại trung tâm giáo dục và du học lớn của cả nước, văn phòng mới được kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác với các trường học, đơn vị tư vấn du học và đối tác dịch vụ tại khu vực phía Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vân Anh, Quản lý khu vực Uhomes Việt Nam, cho biết việc khai trương văn phòng TP.HCM thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam.

"Sự hiện diện của đội ngũ tại TP.HCM sẽ giúp chúng tôi đồng hành sát hơn với các đối tác giáo dục và sinh viên khu vực phía Nam. Mục tiêu của Uhomes không chỉ là mang đến nhiều lựa chọn nhà ở hơn, mà là giúp mỗi sinh viên tìm được nơi ở phù hợp để yên tâm bắt đầu hành trình học tập ở nước ngoài", bà cho biết.

Bà Vân Anh - Quản lý khu vực Uhomes Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện các văn phòng Uhomes tại Malaysia, Singapore và Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển tại từng thị trường và những xu hướng nhà ở du học mới. Theo doanh nghiệp, việc kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu từng thị trường là nền tảng để xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của sinh viên ở mỗi quốc gia.

Mạng lưới hỗ trợ với quy mô toàn cầu

Được thành lập năm 2015, Uhomes từng bước mở rộng từ nền tảng tìm kiếm nhà ở thành hệ sinh thái hỗ trợ du học sinh trên nhiều thị trường. Bên cạnh dịch vụ tìm phòng, nền tảng còn tích hợp nhiều giải pháp hỗ trợ như tham quan nhà qua công nghệ VR 360°, xem phòng trực tuyến, thanh toán học phí và tiền thuê nhà từ xa.

Tính đến nay, Uhomes đã phục vụ hơn 3,3 triệu du học sinh trên toàn cầu, sở hữu hệ thống hơn 2 triệu phòng ở đã được xác thực tại hơn 2.000 trường đại học thuộc hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên hơn 500 thành phố.

Uhomes hiện hợp tác với hơn 2.900 tổ chức giáo dục và là đối tác chiến lược của nhiều trường đại học lớn. Doanh nghiệp xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp nhà ở uy tín, mang đến những lựa chọn lưu trú đã được xác thực, phù hợp cho sinh viên tại các điểm đến du học.

Đại diện Uhomes và các đối tác giáo dục, thanh toán quốc tế.

Tăng cường sự hiện diện tại Đông Nam Á

Việc mở rộng mạng lưới văn phòng là một phần trong chiến lược phát triển của Uhomes tại châu Á. Hiện doanh nghiệp đã hiện diện tại nhiều thị trường như Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong và Ấn Độ, đồng thời tiếp tục đầu tư vào những quốc gia có nhu cầu du học cao nhằm tăng cường kết nối với hệ sinh thái giáo dục và đối tác nhà ở tại từng địa phương.

Trước nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp hỗ trợ trước khi du học, việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam không chỉ là bước phát triển của Uhomes mà còn phản ánh định hướng xây dựng hệ thống hỗ trợ xuyên biên giới, giúp sinh viên tiếp cận thông tin, dịch vụ và các lựa chọn lưu trú đáng tin cậy từ trước khi lên đường.