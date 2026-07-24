Trung Quốc đóng tàu tiếp tế lớn nhất thế giới cho hạm đội tàu sân bay  

(VTC News) -

"Gã khổng lồ" mới tại xưởng đóng tàu Trung Quốc

Các ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy một con tàu có kích thước đặc biệt lớn đang được lắp ráp tại xưởng đóng tàu trên đảo Longxue, gần thành phố Quảng Châu. Dựa trên thiết kế hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng sẽ trở thành tàu tiếp tế trên biển lớn nhất từng được chế tạo.

Con tàu được đóng tại cơ sở của Công ty Kỹ thuật Hàng hải và Ngoài khơi thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). Hình ảnh vệ tinh cho thấy dự án đã được triển khai ít nhất từ tháng 2 năm nay và đang có tiến độ khá nhanh.

Ảnh vệ tinh cung cấp cái nhìn tổng quan về khu vực nhà máy COMEC/GSI. Ảnh Google Earth

Theo các phép đo từ ảnh vệ tinh, con tàu dài khoảng 270 m, rộng khoảng 37 m, lớn hơn đáng kể so với tàu tiếp tế Type 901 hiện là lớp tàu hậu cần lớn nhất trong biên chế Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN).

Đáng chú ý, thiết kế gồm hai cụm thượng tầng ở mũi và đuôi tàu, trong khi phần giữa thân tàu xuất hiện nhiều cột kết cấu đặc trưng của các hệ thống tiếp nhiên liệu và tiếp tế trên biển. Phía đuôi còn có sàn đáp cùng nhà chứa trực thăng, cho phép thực hiện tiếp tế đường không trong quá trình hành quân.

Giới phân tích cho rằng hình dáng tổng thể của con tàu rất giống Type 901 nhưng được mở rộng đáng kể.

Type 901 hiện có chiều dài khoảng 240 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 45.000 tấn và được thiết kế để tiếp tế nhiên liệu, đạn dược, lương thực, phụ tùng cùng nhiều loại vật tư khác cho các cụm tàu sân bay.

Hình ảnh cận cảnh con tàu được đề cập, như trong bức ảnh mà CSSC công bố hồi tháng 5. Ảnh CSSC

Với kích thước lớn hơn, mẫu tàu mới được kỳ vọng sẽ mang theo lượng nhiên liệu, đạn dược và vật tư hậu cần nhiều hơn đáng kể, qua đó kéo dài thời gian hoạt động liên tục của các biên đội tàu chiến Trung Quốc ở những vùng biển xa.

Khả năng tiếp tế trên biển đặc biệt quan trọng đối với các tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường của Trung Quốc như Liêu Ninh và Sơn Đông. Không chỉ bản thân tàu sân bay cần nhiên liệu cho nhóm không quân hạm, các tàu hộ tống cũng phải được tiếp nhiên liệu và bổ sung đạn dược thường xuyên để duy trì hoạt động.

Ngoài các cụm tàu sân bay, con tàu mới cũng có thể hỗ trợ các tàu đổ bộ cỡ lớn như Type 076 và Type 075, những lực lượng được đánh giá sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các chiến dịch viễn dương của PLAN.

Một tàu tiếp tế Type 901 ở giữa, cùng với tàu sân bay Liêu Ninh ở phía trên và các tàu chiến mặt nước bảo vệ. Ảnh TWZ

Phục vụ tham vọng hải quân viễn dương

Theo các chuyên gia quân sự, năng lực tiếp tế trên biển là yếu tố quyết định đối với mọi lực lượng hải quân muốn duy trì hiện diện lâu dài ngoài vùng biển gần mà không phụ thuộc vào cảng nước ngoài.

Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng hoạt động hải quân ra Tây Thái Bình Dương và nhiều khu vực khác, đồng thời đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở hậu cần ở nước ngoài.

Việc xuất hiện con tàu tiếp tế cỡ lớn cũng phản ánh xu hướng hiện đại hóa mạnh mẽ của PLAN, khi nước này liên tục đưa vào biên chế các tàu sân bay, tàu đổ bộ cỡ lớn và nhiều chiến hạm mặt nước hiện đại.

Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn chưa công bố chính thức về dự án cũng như tên gọi, lượng giãn nước hoặc các thông số kỹ thuật của con tàu. Những đánh giá hiện nay chủ yếu dựa trên ảnh vệ tinh và phân tích thiết kế bên ngoài. Nếu đúng như nhận định của giới quan sát, đây sẽ là tàu tiếp tế chuyên dụng lớn nhất thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch hải quân xa bờ của Trung Quốc.