Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 diễn bikini gây tranh cãi, Ban tổ chức nói gì?

(VTC News) -

Vòng thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM. Trong phần thi này, 30 thí sinh mặc trang phục áo tắm kết hợp phụ kiện cầu kỳ. Ngoài catwalk, các thí sinh còn tạo dáng bên bể bơi. Trong đó, màn trình diễn của thí sinh Emoura Phạm (SBD 106) đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Người đẹp thực hiện tư thế uốn cong cơ thể với phần vai tựa trên thành hồ. Diện trang phục áo tắm hai mảnh và cách tạo dáng khó, màn trình diễn này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông ý kiến cho rằng các động tác của cô không phù hợp, thậm chí đã đi quá giới hạn của một cuộc thi hoa hậu.

Phần tạo dáng gây tranh cãi của thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 cho biết đã ghi nhận trường hợp một thí sinh có phần thể hiện khác với nội dung được trình bày trong buổi tổng duyệt.

Theo chia sẻ trong các buổi tập và tổng duyệt, ban tổ chức và ban chuyên môn luôn yêu cầu thí sinh trình diễn đầy đủ những kỹ năng, động tác và ý tưởng dự kiến thể hiện trên sân khấu. Đây là quy trình để ban tổ chức có cơ sở góp ý, tư vấn và điều chỉnh, đồng thời bảo đảm các phần trình diễn phù hợp tiêu chí cuộc thi, hình ảnh chung của chương trình.

Tuy nhiên, trong buổi thi chính thức, thí sinh này bổ sung một số động tác so với nội dung đã thể hiện tại buổi tổng duyệt. Sự thay đổi có thể xuất phát từ chiến lược trình diễn, tự sáng tạo và khiến phần trình diễn không đúng nội dung được thống nhất.

"Chúng tôi tôn trọng cá tính và tinh thần thể hiện của mỗi thí sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chuyên nghiệp, sự thống nhất và định hướng của cuộc thi, mọi phần trình diễn bắt buộc phải được BTC duyệt ở phần ý tưởng và tổng duyệt", đại diện cuộc thi cho biết.

Trong các vòng thi tiếp theo, ban tổ chức tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và kiểm soát quá trình tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để đảm bảo không có bất kỳ phát sinh nào ngoài nội dung đã được tổng duyệt, thống nhất. Ban tổ chức trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp từ khán giả và các cơ quan truyền thông, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức để mang đến những phần thi chỉn chu, chuyên nghiệp và phù hợp với các giá trị mà cuộc thi hướng đến.

Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 trong phần thi áo tắm.

Sau phần thi, ban giám khảo đã chọn 5 thí sinh có màn trình diễn nổi bật vào Top 5 đề cử Best in Swimsuit - Miss Grand Vietnam 2026, gồm: Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương. Thí sinh giành chiến thắng ở hạng mục này sẽ được đặc cách vào Top 20 chung cuộc.

Theo kế hoạch, đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra ngày 28/7, kết hợp phần thi The Grand National Costume. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 31/7 tại TP.HCM.