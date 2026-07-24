Kết thảm của kẻ vì ghế tể tướng mà cưới nhũ mẫu 60 tuổi, hại vợ để tỏ lòng trung

(VTC News) -

Đậu Hoài Trinh là quan chức nổi tiếng thời nhà Đường (Trung Quốc), xuất thân từ gia tộc danh giá. Cha ông, Đậu Đức Huyền, từng giữ chức Tả tướng. Nhờ vậy, Đậu Hoài Trinh có xuất phát điểm cao hơn hẳn phần lớn quan lại cùng thời.

Khác với nhiều con em quyền quý thường ỷ thế lộng hành, Đậu Hoài Trinh thời trẻ sống khiêm tốn, kín đáo. Khi bước vào chốn quan trường, ông giữ lối sống giản dị, dồn tâm sức vào việc học hành và chính sự.

Nhờ tính cách điềm đạm cùng năng lực xử lý công việc, ông dần được triều đình tín nhiệm, thăng tiến từ chức huyện lệnh Thanh Hà lên đến Trưởng sử phủ Đại đô đốc Dương Châu, rồi trở thành Ngự sử đại phu, chính thức bước chân vào hàng ngũ quyền lực cốt lõi của triều đình.

Cưới nhũ mẫu để mưu quyền

Thứ thực sự thử thách một con người thường không phải nghịch cảnh, mà chính là sự cám dỗ của quyền lực. Vào thời Đường Trung Tông, Vi hoàng hậu cùng An Lạc công chúa dần nuôi tham vọng lớn, muốn học theo Võ Tắc Thiên để thao túng triều chính, thậm chí can thiệp vào quyết sách của hoàng đế.

Đậu Hoài Trinh chạy theo quyền lực, nịnh nọt Vi hoàng hậu đủ kiểu. (Ảnh: SH)

Khi ấy, với cương vị Ngự sử đại phu, đáng lẽ Đậu Hoài Trinh phải là người giữ gìn trật tự triều đình, kiềm chế thế lực ngoại thích, nhưng ông lại chọn một con đường khác. Trước thế lực của mẹ con Vi hoàng hậu, ông không ngăn cản mà còn chủ động lấy lòng, tìm đủ mọi cách nịnh bợ, hy vọng nhờ đó nâng cao địa vị chính trị của mình.

Kể từ thời điểm ấy, vị quan từng cẩn trọng, kín tiếng năm nào dần bị người đời xem là kẻ chạy theo quyền lực, khéo luồn lách nịnh nọt.

Hành động bị hậu thế chỉ trích nặng nề nhất của Đậu Hoài Trinh chính là việc cưới nhũ mẫu của Vi hoàng hậu. Lúc đó, chính thất của ông đã qua đời, việc cưới kế thất không có gì đáng trách. Điều khiến người đời kinh ngạc là ông chọn cưới một phụ nữ đã hơn 60 tuổi, chính là nhũ mẫu thân cận của hoàng hậu.

Cuộc hôn nhân này gây tranh cãi dữ dội trong triều bởi đằng sau nó rõ ràng không phải tình cảm đơn thuần mà mang mục đích chính trị lộ liễu. Với Đậu Hoài Trinh, cưới người thân cận nhất bên cạnh Vi hoàng hậu chính là cách rút ngắn khoảng cách với bà một cách hiệu quả nhất. Ông hy vọng nhờ đó giành được lòng tin của hoàng hậu, mở đường cho mình tiến tới chiếc ghế tể tướng.

Vì con đường công danh, ông sẵn sàng đánh đổi cả thanh danh cá nhân, khiến cuộc hôn nhân này trở thành vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình.

Đặt cược sai chỗ dựa, quay ngoắt tìm thế lực mới

Nhưng Đậu Hoài Trinh đã đặt cược sai. Năm 710, Lý Long Cơ (Đường Huyền Tông) phát động chính biến, thế lực của Vi hoàng hậu và An Lạc công chúa nhanh chóng sụp đổ. Chứng kiến chỗ dựa cũ của mình tan rã thế lực, Đậu Hoài Trinh lập tức quay sang ngả theo Lý Long Cơ, tìm mọi cách chứng minh lòng trung thành với thế lực mới.

Theo sử sách ghi lại, để bày tỏ lập trường trước vị hoàng đế mới, ông ta nhanh chóng giết vợ mình rồi đem thủ cấp dâng lên Lý Long Cơ, mong đổi lấy sự tin tưởng. Thế nhưng Lý Long Cơ không vì hành động ấy mà trọng dụng ông. Trong mắt vị hoàng đế mới, kẻ bề tôi sẵn sàng đổi lập trường theo thế lực mạnh nhất, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả người thân cận nhất, tuyệt đối không đáng được tin cậy.

Biết mình mất đi lòng tin của Lý Long Cơ, Đậu Hoài Trinh lại đặt hy vọng vào Thái Bình công chúa, mưu tính liên kết với bà để đối đầu Lý Long Cơ, tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ lần nữa. Nhưng canh bạc chính trị này lại thất bại. Khi thế lực của Thái Bình công chúa bị đánh dẹp, Đậu Hoài Trinh cũng mất luôn cơ hội xoay chuyển cuối cùng.

Dù mưu toan nhiều lần chức vị nhưng Đậu Hoài Trinh cuối cùng thân bại danh liệt. (Ảnh: QQ)

Cái kết bi thảm

Không còn đường lui, Đậu Hoài Trinh trốn vào núi tự sát, song Lý Long Cơ vẫn không buông tha cho kẻ từng nhiều lần dính líu vào các cuộc tranh giành quyền lực này. Hoàng đế hạ lệnh chặt đầu thi thể ông, đồng thời đổi họ của ông thành chữ "Độc" (nghĩa là "độc ác", "độc hại") để bày tỏ sự khinh ghét và trừng phạt.

Từ một công tử danh gia vọng tộc trở thành trọng thần triều đình rồi cuối cùng sa xuống thành kẻ đầu cơ chính trị bị người đời phỉ nhổ, Đậu Hoài Trinh trở thành một trong những nhân vật mang tính châm biếm sâu cay nhất trong các cuộc tranh giành quyền lực thời nhà Đường.

Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở còn nguyên giá trị đến ngày nay. Khi lòng trung thành bị biến thành công cụ mặc cả, và các mối quan hệ, kể cả hôn nhân hay tính mạng người thân chỉ còn là quân cờ trên bàn cân quyền lực thì kẻ đầu cơ ấy, dù có tính toán khôn ngoan đến đâu, cũng khó tránh khỏi kết cục bị tất cả mọi người quay lưng bỏ rơi.