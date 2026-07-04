Messi phá kỷ lục kiến tạo của Maradona và Pele

(VTC News) -

Phút 111 trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde, tiền đạo Lionel Messi có pha đá phạt góc chuẩn xác để Romero đánh đầu tung lưới đối phương. Đây cũng là pha lập công mang về chiến thắng cho đội tuyển Argentina cùng tấm vé đi tiếp.

Lionel Messi chạm đến kỷ lục quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp. Anh trở thành cầu thủ Argentina có số lần kiến tạo cho đồng đội lập công nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Lionel Messi có 9 đường kiến tạo và con số này với cố huyền thoại Diego Maradona là 8.

Lionel Messi trải qua trận đấu căng thẳng nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Trên phương diện cá nhân, Lionel Messi ghi thêm 1 bàn thắng là khoảnh khắc mở tỉ số trận đấu trước Cape Verde. Ngôi sao sinh năm 1987 có 20 bàn thắng trong 6 lần dự World Cup. Xét riêng ở kỳ này, anh kịp ghi 7 sau 4 trận. Messi giữ kỷ lục ghi bàn ở 8 trận đấu liên tiếp từ World Cup 2022 đến 2026.

Messi ghi 6 bàn và kiến tạo 6 lần ở các trận đấu knock-out tại World Cup, vượt qua Mbappe (10 bàn, 1 kiến tạo) và Pele (7 bàn, 4 kiến tạo).

Một lần nữa, vai trò của Lionel Messi trong các trận đấu của Argentina là không thể thay thế. Tiền đạo này không cần di chuyển liên tục nhưng vẫn biết cách tỏa sáng bằng nhiều bàn thắng và kiến tạo liên tiếp.

Không ai nghĩ rằng Cape Verde gây ra nhiều khó khăn đến như vậy cho đội tuyển Argentina. Họ 2 lần gỡ hòa bằng các bàn thắng rất đẹp mắt dù bị nhà đương kim vô địch dẫn trước. Kể cả khi thủng lưới lần thứ 3, Cape Verde vẫn có 2 cơ hội để san bằng tỉ số.

Cá nhân thủ môn Vozinha tiếp tục có một trận đấu để đời. Anh phản xạ xuất thần, có những pha ra vào hợp lý để kiểm soát vòng cấm. Người gác đền 40 tuổi khiến Messi gặp không ít khó khăn trong trận đấu này. Cape Verde xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ chính Argentina và người hâm mộ trên toàn thế giới.