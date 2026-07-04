Trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde 5h ngày 4/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Australia và Ai Cập bắt đầu lúc 1h ngày 4/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Australia vs Ai Cập mới nhất tại đây.
Argentina gặp Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng J và đội nhì bảng H. Đội thắng cặp Argentina vs Cape Verde gặp Australia hoặc Ai Cập ở vòng 1/8.
Argentina toàn thắng vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni lần lượt thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để kết thúc bảng J với 9 điểm. Cape Verde là tân binh duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 và hòa Ả Rập Xê Út 0-0.
Opta đánh giá Argentina có 83,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Cape Verde là 5,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 11,2%.
Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng rõ về Argentina. Đương kim vô địch ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở vòng bảng, còn Cape Verde có 2 trận giữ sạch lưới nhưng mới ghi 2 bàn.
Đây là lần đầu Argentina và Cape Verde gặp nhau. Argentina đã thắng 7 trận World Cup gần nhất trước các đại diện châu Phi, kể từ sau thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận mở màn World Cup 1990.
Cape Verde là đội đầu tiên vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup kể từ Slovakia năm 2010. Họ cũng là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều này kể từ Ghana năm 2006.
Thống kê trận Argentina vs Cape Verde đáng chú ý
.Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.
Cape Verde hòa cả 3 trận vòng bảng, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần.
Cape Verde là đội duy nhất trong 4 tân binh World Cup 2026 góp mặt ở vòng loại trực tiếp.
Messi ghi 6 bàn ở vòng bảng và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp.
Argentina bất bại 9 trận gần nhất tại World Cup, trong đó có 7 chiến thắng.
Trận Argentina vs Cape Verde được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Argentina vs Cape Verde trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Argentina vs Cape Verde đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.