(VTC News) -

Arrgentina 1 0 Cape Verde Messi 29'

Trận đấu giữa Argentina vs Cape Verde diễn ra tại trên sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens (Florida, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Cape Verde mới nhất tại đây.

Đội hình Argentina vs Cape Verde

Argentina: Emiliano Martinez (23), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Thiago Almada (16), Alexis Mac Allister (20), Lautaro Martinez (22), Enzo Fernandez (24), Facundo Medina (25), Nahuel Molina (26).

Cape Verde: Vozinha (1), Diney Borges (3), Pico Lopes (4), Kevin Pina (6), Jovane Cabral (7), Deroy Duarte (14), Laros Duarte (15), Ryan Mendes (20), Nuno Da Costa (21), Sidny Lopes Cabral (13), Steven Moreira (22).

Thông tin Argentina và Cape Verde trước trận đấu

Argentina gặp Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng J và đội nhì bảng H. Đội thắng cặp Argentina vs Cape Verde gặp Australia hoặc Ai Cập ở vòng 1/8.

Opta đánh giá Argentina có 83,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Cape Verde là 5,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 11,2%.

Argentina đấu với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Argentina toàn thắng vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni lần lượt thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để kết thúc bảng J với 9 điểm. Cape Verde là tân binh duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 và hòa Ả Rập Xê Út 0-0.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng rõ về Argentina. Đương kim vô địch ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở vòng bảng, còn Cape Verde có 2 trận giữ sạch lưới nhưng mới ghi 2 bàn.

Đây là lần đầu Argentina và Cape Verde gặp nhau. Argentina đã thắng 7 trận World Cup gần nhất trước các đại diện châu Phi, kể từ sau thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận mở màn World Cup 1990.

Cape Verde là đội đầu tiên vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup kể từ Slovakia năm 2010. Họ cũng là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều này kể từ Ghana năm 2006.