Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 1/8 World Cup 2026 còn gọi là vòng 16 đội bắt đầu từ ngày 5/7 đến 8/7 (theo giờ Việt Nam). Sau vòng 32 đội, World Cup 2026 còn lại 16 đội bóng giành quyền đi tiếp. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất tại đây.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Thông tin ngày giờ thi đấu của vòng 1/8 World Cup 2026 (vòng 16 đội) được cập nhật đầy đủ theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Từ vòng này, các trận đấu đều được phát sóng trên kênh VTV3, VTV6, VTV10.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 5/7 0h Canada vs Morocco VTV3, VTV6, VTV9 5/7 4h Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6, VTV9 6/7 3h Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6, VTV9 6/7 7h Mexico vs Anh VTV3, VTV6, VTV9 7/7 2h Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV9 7/7 7h Mỹ vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 7/7 23h Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9 8/7 3h Thuỵ Sỹ vs Colombia/Ghana VTV3, VTV6, VTV9

Thể thức vòng 1/8 World Cup 2026

Các đội bước vào vòng knock-out theo thể thức loại trực tiếp. Đội thắng ở vòng 1/16 giành vé vào vòng 1/8. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Các cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 được xác định sau trận đấu vòng 1/16 cuối cùng ngày 4/7. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026 được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA.

Vòng 1/16

Ngày 29/6

2h: Nam Phi 0-1 Canada.

Ngày 30/6

0h: Brazil 2-1 Nhật Bản.

3h30: Đức 1-1 Paraguay.

8h: Hà Lan 1-1 Morocco.

Ngày 1/7

0h: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.

2h: Pháp 3-0 Thụy Điển.

8h: Mexico 2-0 Ecuador.

23h: Anh 2-1 CHDC Congo.

Ngày 2/7

3h: Bỉ 3-2 Senegal.

7h: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina.

Ngày 3/7

2h: Tây Ban Nha 3-0 Áo.

6h: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

10h: Thụy Sĩ 2-0 Algeria.

Ngày 4/7

1h: Australia vs Ai Cập.

5h: Argentina vs Cape Verde.

8h30: Colombia vs Ghana.

Vòng 1/8

Ngày 5/7

0h: Canada vs Morocco.

4h: Paraguay vs Pháp.

Ngày 6/7

3h: Brazil vs Na Uy.

7h: Mexico vs Anh.

Ngày 7/7

2h: Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha.

7h: Mỹ vs Bỉ.

23h: Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập.

Ngày 8/7

3h: Thụy Sỹ vs Colombia/Ghana.

Lịch thi đấu Tứ kết World Cup 2026

Ngày 10/7

3h: Trận tứ kết 1.

Ngày 11/7

2h: Trận tứ kết 2.

Ngày 12/7

4h: Trận tứ kết 3.

Ngày 12/7

8h: Trận tứ kết 4.

Bán kết World Cup 2026

Ngày 15/7

2h: Trận bán kết 1 - Thắng TK1 vs Thắng TK2.

Ngày 16/7

2h: Trận bán kết 2 - Thắng TK3 vs Thắng TK4.

Tranh hạng 3

Ngày 19/7

4h: Thua BK1 vs Thua BK2.

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

Ngày 20/7

2h: Thắng BK1 vs Thắng BK2.