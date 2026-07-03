Cầu thủ Croatia cay đắng: Bóng chỉ khẽ chạm tóc cũng việt vị

(VTC News) -

Đội tuyển Croatia thua Bồ Đào Nha đầy tiếc nuối ở vòng 1/16 World Cup 2026 khi bàn gỡ hòa của Josko Gvardiol trong thời gian bù giờ bị hủy vì lỗi việt vị. Đây là pha bóng gây ra nhiều tranh cãi khi chỉ có công nghệ với độ chính xác cực cao mới giúp trọng tài đưa ra được quyết định. Sau trận đấu, chính cầu thủ Croatia cũng thừa nhận công nghệ của FIFA không sai.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng bóng có lẽ chỉ khẽ chạm vào tóc thôi, tôi cảm nhận vậy. Tôi hỏi trọng tài và không chắc chắn có chạm bóng không. Ông ấy nói rằng bóng có chút độ xoáy nên đã chạm vào đầu tôi, đó là lỗi việt vị", Igor Matanovic - tiền đạo của đội tuyển Croatia trả lời truyền thông sau trận đấu với Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc quyết định khiến bàn thắng của Croatia bị hủy.

Phút 90+13, Ivan Perisic đưa bóng vào vòng cấm để Mario Pasalic chuyền cho Josko Gvardiol ghi bàn. Trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình với sự hỗ trợ của công nghệ cảm biến chuyển động, ông xác định có lỗi việt vị của Pasalic.

Ở tình huống này, hậu vệ Renato Veiga (Bồ Đào Nha) không chủ động đưa bóng về nên trọng tài cần xác định bóng đã chạm đầu Matanovic trước khi đến Pasalic hay chưa. Dữ liệu về lực tác động vào quả bóng được ghi lại thông qua cảm biến được gửi đến trọng tài chính và các trợ lý trong phòng VAR. Chỉ một vết gợn nhỏ trong đồ thị đủ để xác nhận rằng có pha chạm bóng ở nhịp quyết định. Việc Matanovic (Croatia) chạm bóng khiến anh trở thành cầu thủ “chuyền bóng” cho Mario Pasalic - trong khoảnh khắc này đã việt vị.

Video: Bồ Đào Nha ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ

"Thật khó để tìm một lời nói thích hợp sau trận đấu. Đội tuyển Croatia đã chơi rất tốt trong hiệp hai và xứng đáng có kết quả tốt hơn. Tôi chưa xem lại quả phạt đền. Nhưng còn các tình huống việt vị, cột dọc nữa. Tôi không còn lời nào để nói, chúng tôi đã rất không may mắn ngày hôm nay. Khi vào sân, tôi có cảm giác rất tốt. Chúng tôi đã chơi một trận đấu rất hay, nhưng thất bại này sẽ làm chúng tôi rất đau lòng. Croatia phải tiếp tục tiến lên, tập trung thi đấu vào hướng tới EURO", Matanovic nói.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Croatia và gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8.