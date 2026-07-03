Công nghệ từng biến Ronaldo thành trò cười cứu Bồ Đào Nha thoát thua phút cuối

(VTC News) -

Ngày 3/7, Bồ Đào Nha đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 (vòng 16 đội) ở World Cup 2026. Chiến thắng của Cristiano Ronaldo và đồng đội có phần đóng góp rất lớn của công nghệ gắn trên quả bóng Trionda. Chính cảm biến nhỏ xíu cứu đội tuyển Bồ Đào Nha thoát thua ở phút cuối.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Croatia ghi bàn gỡ hòa 2-2 nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị. Điểm mấu chốt trong tình huống này là một cầu thủ Croatia nhảy lên tranh chấp bóng bổng có chạm bóng hay không. Sự tiếp xúc giữa người và bóng rất khó nhận ra ở mọi góc hình ảnh, kể cả với hệ thống máy quay siêu nét của World Cup 2026.

Đây là lúc cảm biến bên trong quả bóng Trionda phát huy tác dụng. Dữ liệu về lực tác động vào quả bóng được ghi lại thông qua cảm biến được gửi đến trọng tài chính và các trợ lý trong phòng VAR. Chỉ một vết gợn nhỏ trong đồ thị đủ để xác nhận rằng có pha chạm bóng ở nhịp quyết định. Việc Igor Matanovic (Croatia) chạm bóng khiến anh trở thành cầu thủ "chuyền bóng" cho Mario Pasalic - trong khoảnh khắc này đã việt vị.

Bàn thắng của Croatia ở những phút bù giờ không được công nhận vì cảm biến bên trong bóng Trionda. (Ảnh chụp màn hình)

Mẫu bóng Trionda được sử dụng ở World Cup 2026 tích hợp chip cảm biến chuyển động IMU có tần số 500 Hz, cho phép ghi nhận dữ liệu tới 500 lần mỗi giây. Nhờ đó, trọng tài có thể theo dõi chính xác mọi chuyển động của trái bóng trong suốt trận đấu.

Công nghệ này giúp trọng tài xác định chính xác điểm chạm bóng - thời điểm cầu thủ tiếp xúc với bóng - từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định việt vị nhanh hơn và chính xác hơn.

Ngoài ra, cảm biến còn giúp phát hiện các tình huống bóng chạm tay hoặc va chạm trong vòng cấm. Những dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ tổ trọng tài đánh giá các pha bóng mà hình ảnh video đôi khi không thể hiện rõ.

Công nghệ mang niềm vui đến cho đội tuyển Bồ Đào Nha lần này. Điều thú vị là chính cảm biến trên quả bóng từng khiến Cristiano Ronaldo trở thành chủ đề bị chê cười ở World Cup 2022, khi anh đòi một bàn thắng được ghi bằng... tóc.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, quả bóng Al Rihla cũng đã được trang bị cảm biến tương tự để hỗ trợ các quyết định của trọng tài. Chính cảm biến này đã cung cấp cơ sở chắc nịch để tước bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong trận đấu ở vòng bảng với Uruguay.

Nhận quả tạt từ biên của Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo di chuyển khôn khéo, rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Sergio Alvarez để giúp Bồ Đào Nha mở tỷ số trước Uruguay. Tuy nhiên, bàn thắng không được tính cho Ronaldo vì ban tổ chức trận đấu xác định số 7 của Bồ Đào Nha chưa chạm được vào bóng trước khi bóng bay vào lưới Uruguay. Bruno Fernandes, tác giả của đường tạt, mới là chủ nhân thực sự của bàn thắng.

Cristiano Ronaldo sau đó trở thành trò cười trên mạng xã hội. Siêu sao này ăn mừng nồng nhiệt, chỉ tay vào mái tóc của mình như để khẳng định đã có pha chạm bóng. Tuy nhiên, dữ liệu từ quả bóng lại nói không.