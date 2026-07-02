Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia 6h ngày 3/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia bắt đầu lúc 6h ngày 3/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia (6h ngày 3/7)

Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BMO Field, Toronto, Canada. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Bồ Đào Nha xếp sau Colombia ở bảng K, còn Croatia đứng sau Anh tại bảng L. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Croatia gặp đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo ở vòng 1/8.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bồ Đào Nha có 56,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Croatia là 19,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24,3%.

Bồ Đào Nha đấu với Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Bồ Đào Nha có 5 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0 và hòa Colombia 0-0. Croatia giành 6 điểm tại bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic thua Anh 2-4, sau đó thắng Panama 1-0 và Ghana 2-1 để vào vòng loại trực tiếp.

Đây là lần đầu Bồ Đào Nha và Croatia gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu Croatia.