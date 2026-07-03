HLV Bồ Đào Nha nói lý do chưa thắng đã thay Ronaldo

(VTC News) -

Trong chiến thắng 2-1 trước Croatia để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo là người ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, đến phút 81, HLV Roberto Martinez đã rút Ronaldo khỏi sân và tung Ruben Neves vào thay. Khi được hỏi lý do cho quyết định này, HLV Martinez cho biết đây là ý đồ chiến thuật.

“Chúng tôi đã mạo hiểm khi chơi với hai tiền đạo, nhưng sau đó lại cần thêm một tiền vệ, vì vậy chúng tôi đã rút Ronaldo ra khỏi sân", huấn luyện viên Martinez giải thích. Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 nhà cầm quân người Tây Ban Nha rút Ronaldo ra nghỉ. Trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng, đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha đều đá chính và không bị thay ra.

HLV Roberto Martinez cho rằng trọng tài không có quyết định sai lầm trong trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ở phút 62, Martinez thực hiện cùng lúc bốn sự thay đổi người nhưng vẫn giữ Ronaldo trên sân thêm gần 20 phút. Ông cho biết những điều chỉnh đều được đưa ra dựa trên diễn biến của trận đấu.

"Chúng tôi có những phương án tấn công rất cụ thể. Hôm nay, chúng tôi muốn triển khai bóng nhiều ở khu vực trung lộ nhưng không thực hiện được, vì vậy chuyển sang khai thác chiều rộng và chiều sâu đội hình với Rafael Leao để tiếp cận vòng cấm. Mục tiêu là kéo các tiền vệ đối phương rời vị trí bằng những pha di chuyển của Bernardo Silva.

Chúng tôi phải điều chỉnh để phù hợp với diễn biến trên sân. Việc thay bốn cầu thủ cùng lúc cũng nằm trong kế hoạch đó. Hiệp một nhìn chung chúng tôi chơi tốt, và mọi quyết định đều xuất phát từ diễn biến của trận đấu", HLV Martinez khẳng định.

Bên cạnh đó, ông cũng đã lên tiếng bảo vệ hàng loạt quyết định của VAR trong chiến thắng trước Croatia, đồng thời khẳng định không hề có bất kỳ "quyết định may mắn" nào giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

"Tôi vô cùng tôn trọng Croatia và tinh thần thể thao của họ. Nhưng giờ đây, các quả bóng đều được gắn chip, vì thế hoàn toàn có thể hiểu tại sao VAR phải can thiệp. Tất cả các quyết định hôm nay đều chính xác. Quả phạt đền dành cho Bồ Đào Nha là rất rõ ràng. Thật đáng tiếc khi một trong hai đội phải dừng bước, nhưng hôm nay không hề có quyết định sai lầm hay bất kỳ sự may mắn nào do trọng tài đưa ra", HLV Martinez phát biểu sau trận đấu.

Video: Bồ Đào Nha thắng 2-1 Croatia

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có tới 4 bàn thắng bị từ chối trong cùng một trận đấu. Croatia có 3 lần đưa bóng vào lưới nhưng đều không được công nhận, trong khi Cristiano Ronaldo cũng bị tước một bàn thắng.