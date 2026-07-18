Giá xăng dầu hôm nay 18/7: Đảo chiều tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Đây đều là mức cao nhất của hai mặt hàng dầu cơ bản kể từ giữa tháng 6.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 16%, đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp, trong khi dầu WTI cũng tăng khoảng 16%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Diễn biến trên thị trường dầu mỏ phản ánh lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư trước nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông. Trong ngày 17/7, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có cuộc tấn công căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ đặt tại Syria. Đây là đêm thứ 6 liên tiếp Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.

“Thị trường đang phản ứng mạnh trước sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Nếu các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục gia tăng, nhiều chủ tàu có thể từ chối hoạt động tại khu vực vịnh Ba Tư, khiến nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế bị ảnh hưởng và giá dầu tiếp tục đi lên”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng mạnh. (Ảnh: minh họa).

Một trong những yếu tố khiến thị trường đặc biệt quan tâm là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực này. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Bên cạnh đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran cũng làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Theo các chuyên gia của PVM Oil Associates, mặc dù Saudi Arabia đã chủ động chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ thông qua hệ thống đường ống Đông - Tây nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, nhưng nếu tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cũng bị ảnh hưởng, hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Saudi Arabia đã chuyển hơn 70% lượng dầu thô xuất khẩu hằng ngày sang cảng Yanbu. Khối lượng dầu xuất khẩu từ cảng này đạt trung bình khoảng 4 triệu thùng/ngày trong những tuần gần đây, tăng khoảng 973.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào rạng sáng thứ Sáu. Bộ Nội vụ Qatar xác nhận có một trẻ em bị thương do mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.