Vietlott 17/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 17/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 17/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 được Vietlott duy trì lịch quay thưởng 3 lần mỗi tuần, vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật. Lịch quay cố định giúp người chơi dễ dàng sắp xếp thời gian mua vé và theo dõi kết quả.

Mỗi kỳ mở thưởng thường diễn ra trong khoảng 18h00 – 18h30. Sau khi kết thúc quay số, kết quả sẽ được công bố ngay trên các kênh thông tin chính thức của Vietlott.

Trong trường hợp lịch quay hoặc thời gian mở thưởng có điều chỉnh, Vietlott sẽ cập nhật thông báo trên website, ứng dụng và các kênh truyền thông chính thức để người chơi theo dõi kịp thời.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 hiệu quả, người chơi nên nắm rõ thể lệ, cách chọn số, cơ cấu giải thưởng và các quy định về lĩnh thưởng trước khi mua vé.

- Chỉ những vé do Vietlott phát hành hợp lệ và còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa, đồng thời có dãy số trùng với kết quả công bố mới đủ điều kiện nhận giải.

- Mỗi vé Mega 6/45 chỉ có hiệu lực cho một kỳ quay đã đăng ký. Nếu giao dịch được thực hiện sát thời điểm khóa bán, hệ thống sẽ tự động chuyển vé sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền, giúp thủ tục lĩnh thưởng diễn ra thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

- Nếu giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để thực hiện việc xác minh thông tin, kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

- Toàn bộ quá trình đối chiếu vé, xác minh hồ sơ và chi trả giải thưởng đều được Vietlott thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Chỉ người từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm hoặc hạn chế mới được phép tham gia các sản phẩm xổ số của Vietlott.

- Tiền thưởng Vietlott được chi trả bằng đồng Việt Nam. Đối với các giải thưởng thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi nhận tiền.

- Khi mua vé qua các kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để phục vụ việc xác minh tài khoản, đối chiếu dữ liệu và hỗ trợ quá trình lĩnh thưởng khi phát sinh trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 17/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.