FIFA gây tranh cãi: Ronaldo cả trận chỉ đá phạt đền vẫn xuất sắc nhất

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Quyết định này gây ra không ít tranh cãi ngay trong bài đăng trên trang chủ FIFA bởi ngoài bàn thắng từ cú đá phạt đền, đóng góp của Ronaldo trong phần còn lại của trận đấu không nhiều, thậm chí không trội hơn so với cầu thủ ghi bàn quyết định là Goncalo Ramos.

Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha - Croatia.

Ronaldo ghi bàn thắng lịch sử khi đá phạt đền thành công gỡ hòa cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi thi đấu mờ nhạt suốt cả trận đấu. Quả phạt đền là pha chạm bóng duy nhất của Ronaldo trong vòng cấm đối phương suốt 81 phút có mặt trên sân. Ronaldo còn một dấu ấn khác trong trận nhưng lại không được tính. Đó là pha ghi bàn bị phạt việt vị.

Các trang dữ liệu bóng đá không chấm Ronaldo cao điểm nhất ở trận này. Sofascore tính Ronaldo 7,1 điểm, thấp hơn 5 cầu thủ khác của Bồ Đào Nha. Người cao điểm nhất là Ramos (8 điểm). Trang Flashcore chỉ chấm Ronaldo 6,6 điểm, thấp thứ 3 trong đội hình đá chính của Bồ Đào Nha.

Huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez đưa Ronaldo ra khỏi sân khi trận đấu chỉ còn 10 phút chính thức. Ngôi sao của Al Nassr có phần bất ngờ và chưa rời sân ngay lập tức nhưng rồi trao lại băng đội trưởng cho Bernado Silva.

Video: Ronaldo ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha

Dẫu sao, anh vẫn là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của World Cup (41 tuổi 147 ngày). Siêu sao của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở vòng knock out World Cup từ trước đến nay.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia xứng đáng là cuộc đọ sức hấp dẫn nhất cho đến thời điểm này tại World Cup 2026. Hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Sau khi Perisic mở tỉ số cho Croatia và Ronaldo gỡ hòa cho Bồ Đào Nha, trận đấu càng trở nên khó lường hơn ở những phút cuối.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ kéo dài tới gần 20 phút. Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+3. Croatia gỡ hòa ở phút 90+11, khoảng thời gian được gọi là “bù giờ của bù giờ”.

Tuy nhiên, VAR và cảm biến siêu nhỏ bên trong quả bóng cứu Bồ Đào Nha thoát khỏi bàn thua. Trọng tài xác định lỗi việt vị và hủy bàn thắng. Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha.