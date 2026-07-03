Ronaldo ghi bàn vẫn tạo chỉ số thấp khó tin

(VTC News) -

Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 FIFA World Cup 2026. Siêu sao 41 tuổi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 68 giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1, mở ra màn ngược dòng của đội nhà. Phút 90+3, Goncalo Ramos đánh đầu chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bất chấp việc có bàn thắng, Ronaldo kết thúc trận đấu với thống kê khó tin. Trong 81 phút có mặt trên sân, Ronaldo chỉ chạm bóng trong vòng cấm đúng một lần. Đó chính là tình huống anh thực hiện cú sút phạt đền.

Ronaldo chỉ chạm bóng 1 lần trong vòng cấm trong cả trận.

Việc một tiền đạo mục tiêu không chạm được bóng trong vòng cấm suốt cả trận đấu là chuyện rất hiếm gặp. Điều này phản ánh nhiều vấn đề của đội tuyển Bồ Đào Nha chứ không riêng gì cá nhân Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, việc Ronaldo bị kiềm tỏa không phải bất ngờ. Ngược lại, hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha lại thi đấu không mấy sáng tạo.

HLV Roberto Martinez có trong tay những ngôi sao hàng đầu như Bruno Fernandes – Vitinha – Joao Neves. Trong đó, Bruno Fernandes có đến 21 đường chuyền cho đồng đội lập công tại Man Utd, trở thành “vua kiến tạo” trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh. Nhưng khi trở về đội tuyển quốc gia, dàn tiền vệ trị giá hàng trăm triệu euro lại chơi không hiệu quả.

Video: Pha chạm bóng duy nhất của Ronaldo trong vòng cấm

Dẫu sao, Cristiano Ronaldo cũng có thể hài lòng khi anh đã có được bàn thắng đầu tiên tại vòng knock-out sau 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp trong các kì World Cup.

Ở giải năm nay, Ronaldo có được 3 bàn thắng và vẫn còn nguyên cơ hội so kè Messi, Mbappe hay Harry Kane trong cuộc đua đến danh hiệu chiếc giày vàng. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha sẽ gặp thử thách rất lớn ở vòng 1/8.

Thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez chạm trán Tây Ban Nha - ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 7/7 (giờ Việt Nam).