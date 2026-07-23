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Điện lưới quốc gia tạo đà chuyển đổi số vùng biên
(VTC News) -
Tại xã Đắk Wil (Lâm Đồng) dòng điện lưới quốc gia không chỉ thắp sáng những nếp nhà buôn làng, mà còn góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi số nơi vùng biên.
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