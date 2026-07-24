(VTC News) -

Video: Khói lửa cuồn cuộn bao trùm xưởng sản xuất kính ở Thái Nguyên

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 24/7, tại xưởng sản xuất kính thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tuấn Minh (ở tổ dân phố 9, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên).

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt bao trùm khu vực nhà xưởng khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng.

Thời điểm xảy ra cháy, dây chuyền sản xuất của công ty đang tạm ngừng hoạt động nên không có công nhân làm việc bên trong.

Khói lửa bao trùm xưởng sản xuất kính ở Thái Nguyên.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức khoanh vùng, ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường và xử lý tàn lửa để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.