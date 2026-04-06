Cháy xưởng chế biến mùn cưa ở TP.HCM, 3 người bị thương

17h30 ngày 6/4, Đội Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) tiếp tục xử lý hiện trường vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người bị thương tại phường Vĩnh Tân (TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 15h15 ngày 6/4, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng của ông Nguyễn Văn Sơn trên đường Vĩnh Tân 34 (phường Vĩnh Tân; trước đây là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Nhận tin báo, Đội Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 lập tức điều động 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, lửa đã lan rộng, bao phủ gần như toàn bộ khu nhà xưởng. Bên trong chứa lượng lớn mùn cưa - vật liệu bắt lửa nhanh và sinh khói dày khiến việc tiếp cận dập lửa gặp nhiều trở ngại.

Nhà xưởng xảy ra cháy có diện tích khoảng 700m², được dựng tạm bằng khung sắt, mái tôn cũ và chưa có giấy phép xây dựng. Kết cấu thô sơ cùng vật liệu dễ cháy khiến đám cháy bùng phát mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân là ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991), anh Trần Trí Thức (SN 2002, cùng quê Cần Thơ) và bà Vy Thị Mây (SN 1986, quê Nghệ An) được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đến cuối giờ chiều, công tác chữa cháy vẫn được triển khai khẩn trương, lực lượng chức năng đồng thời tiến hành khoanh vùng, hạn chế cháy lan sang khu vực lân cận.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do sự cố nổ máy nghiền dăm bào trong quá trình vận hành, làm phát sinh tia lửa bén vào mùn cưa khô, dẫn đến cháy lớn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, cũng tại TP.HCM, một vụ hỏa hoạn xảy ra khiến kho phế liệu bị thiêu rụi.

Cụ thể, chiều 30/12/2025, một đám cháy bùng phát từ kho phế liệu chuyên thu gom lốp xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (gần ngã 3 Khu công nghiệp Đại Đăng).

Người dân tại hiện trường cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, tuy nhiên nhà xưởng toàn vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa bất thành. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhà kho.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều nhiều xe cứu hoả cùng các chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa.

Đến 18h ngọn lửa cơ bản được khống chế. May mắn không thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong kho đều bị thiêu rụi hoàn toàn.