Khoảng 5h ngày 31/3, tại xóm 11, thôn Đục Khê (xã Hương Sơn, Hà Nội) xảy ra vụ cháy kho xưởng sản xuất bánh kẹo rộng khoảng 700 m².

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, có nguy cơ lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội.

Trước tình hình trên, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và người dân triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời khẩn trương di dời tài sản, hỗ trợ các hộ lân cận nhằm ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Công an TP Hà Nội cũng điều động 12 xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hôm qua, tại Hà Nội xảy ra hỏa hoạn tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thịnh Liệt. Lửa bùng phát lúc 0h40 ngày 30/3 tại khu nhà xưởng rộng khoảng 6.000 m², chủ yếu là khung thép, mái tôn, được sử dụng cho nhiều mục đích. Khu vực cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ và nhựa mica - những vật liệu dễ bắt lửa, khi cháy phát sinh nhiều khói, khí độc.

Thời điểm xảy ra cháy, gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong và đã bàn giao cho cơ quan y tế.