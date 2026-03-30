Cảnh sát dùng robot, máy xúc xuyên đêm dập đám cháy xưởng 6.000m² ở Hà Nội

Kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng.
Khoảng 0h40 ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu kho xưởng nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, thuộc địa bàn phường Thanh Liệt (Hà Nội).
Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng lên từ khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy.
Do bên trong tập kết gỗ và nhựa mica, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ nhiều khu vực lân cận.
Sức nóng tỏa ra mạnh khiến nhiều người dân sinh sống tại các khu trọ gần đó hoảng loạn. Không ít người phải rời khỏi phòng trong đêm, mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn. Không khí khu vực bị bao phủ bởi mùi khét nồng nặc.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Để phục vụ việc xử lý đám cháy trong điều kiện ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn được thiết lập, đảm bảo tầm nhìn cho các mũi triển khai. Robot chữa cháy cũng được đưa vào hiện trường để hỗ trợ xử lý các khu vực có nhiệt độ cao, khó tiếp cận. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Khói đen tiếp tục bốc cao, lực lượng chữa cháy duy trì phun nước làm mát, ngăn lửa lan sang khu vực xung quanh.
Tại hiện trường, nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng thời từ các hướng. Ngoài việc phun nước trực tiếp, lực lượng chức năng sử dụng máy xúc để phá dỡ lớp tôn bao quanh nhà xưởng, tạo lối tiếp cận vào sâu bên trong, nơi vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ.
Do thời gian cháy kéo dài và nhiệt độ lớn, nhiều phần kết cấu của nhà xưởng đã bị đổ sập. Khu vực xảy ra cháy được xác định là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m², chủ yếu xây dựng bằng khung thép, mái tôn và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng cứu nạn đã phát hiện một nạn nhân tử vong tại hiện trường. Danh tính nạn nhân đang được xác minh, làm rõ.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tập trung làm mát, dập tàn các điểm cháy còn sót lại, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.