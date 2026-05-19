(VTC News) -

Chiều 19/5, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 đối với các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà. (Ảnh: VGP)

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn huy hiệu, trao bằng chứng nhận 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng gắn huy hiệu, trao bằng chứng nhận 40 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; gắn huy hiệu, trao bằng chứng nhận 30 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Lê Trung Kiên, Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, huy hiệu 70 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân từng đảng viên được trao tặng, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội nói chung, Văn phòng Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đại tướng Phạm Văn Trà là cán bộ, đảng viên trưởng thành từ người chiến sỹ; đã trải qua 3 cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường.

Trong 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Phạm Văn Trà đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng: Tư lệnh Quân khu, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương; là thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

"Ở Đại tướng Phạm Văn Trà hội tụ đầy đủ phẩm chất 'Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung' của một vị tướng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và noi theo tấm gương của Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Cùng đó, cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu tiêu biểu, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội tiếp tục phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ trọn niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Đại tướng Phạm Văn Trà. (Ảnh: VGP)

Với cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ trong Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

"Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với các tổ chức trong và ngoài Quân đội; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan cơ mật, trọng yếu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ đắc lực, tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.