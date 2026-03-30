Cháy nhà xưởng 6.000m² gần Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội: Phát hiện một thi thể

Kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng.

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng khiến 1 người tử vong.

Khoảng 0h40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhà xưởng cháy ngùn ngụt trong đêm.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Lãnh đạo Công an thành phố cùng chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê, tổng diện tích khoảng 6.000m² với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn có nhiều công năng khác nhau. Khu vực xảy ra cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica, đây là nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc.

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết gió lớn khiến vận tốc cháy lan nhanh. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân.

Giám đốc Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy phát triển trở lại; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.