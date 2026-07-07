Bị nghị sĩ Paraguay miệt thị, Mbappe nổi giận đáp trả

(VTC News) -

Sau trận đấu giữa Paraguay và Pháp tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026, Celeste Amarilla - nữ thượng nghị sỹ Paraguay gây sốc với bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter). Bà Celeste mô tả Mbappe là "người Cameroon bị đô hộ, đang tuyệt vọng cố gắng giả làm người Pháp, và là một kẻ thô lỗ chưa biết viết".

Tranh cãi giữa một bộ phận người Paraguay và các cầu thủ Pháp nổ ra sau diễn biến căng thẳng của trận đấu. Mbappe liên tục bị đối phương phạm lỗi liên tục kèm rất nhiều tiểu xảo nhằm gây hấn với tiền đạo sinh năm 1998. Kết thúc trận đấu, thủ thành của Paraguay bắt tay chúc mừng nhưng Mbappe từ chối.

Mbappe bị phân biệt chủng tộc.

Đáp lại phát ngôn đậm tính miệt thị của bà Amarilla, Mbappe không ngần ngại công kích nữ thượng nghị sỹ Paraguay: "Bà Celeste Amarilla, bà là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với vị trí của mình. Bà không đại diện cho Paraguay, đất nước đã đổ mồ hôi, nước mắt và danh dự trong suốt giải đấu vừa qua.

Do sự bất chấp và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trắng trợn của bà, cả thế giới đã quên đi hành trình và nỗ lực lịch sử mà các cầu thủ của bà đã đạt được trong kỳ World Cup này, nhường chỗ cho một người phụ nữ bất tài, người tạo ra hình ảnh tồi tệ nhất có thể cho đất nước của mình".

Theo Reuters, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), tuyên bố sẽ đệ đơn kiện hình sự và coi phát ngôn của bà Celestine là "vô cùng ghê tởm và không thể chấp nhận được". FFF cho rằng phát ngôn này cấu thành nên yếu tội phạm hình sự và đáng bị lên án.

"Vấn đề này phải bị truy tố ở đây cũng như ở những nơi khác. Chúng tôi đang báo cáo vụ việc cho văn phòng công tố để tiến hành các thủ tục pháp lý. Những lời lẽ này làm ô nhục chính kẻ phát ngôn và những người đang lan truyền chúng. Các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Pháp đại diện cho nước Pháp, chính đất nước chúng ta đang bị xúc phạm", tuyên bố của FFF cho biết.

Chính phủ Paraguay bác bỏ hoàn toàn những phát ngôn phân biệt chủng tộc nói trên và khẳng định rằng điều này trái ngược với các giá trị và nguyên tắc về chung số hoà bình, tôn trọng phẩm giá con người mà Paraguay hướng tới.

"Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội, tôi kiên quyết bác bỏ những thông điệp phân biệt chủng tộc, bài ngoại và những thông điệp kích động bạo lực chống lại bất kỳ ai. Đội tuyển quốc gia Paraguay đã cống hiến hết mình với danh dự và tinh thần kiên cường tại World Cup. Chính trị và thể thao nên được tách biệt", Chủ tịch Quốc hội Paraguay - ông Basillo Nunez phát biểu.