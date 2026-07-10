Haaland xem Mbappe đá hỏng phạt đền, phàn nàn 1 chi tiết

(VTC News) -

Sáng 10/7, đội tuyển Pháp giành vé vào vòng bán kết sau khi đánh bại Morocco với tỷ số 2-0. Tình huống đáng chú ý trong trận xảy ra ở phút 25 khi Mbappe kiếm được quả phạt đền sau khi bị Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, anh phải chờ hơn ba phút mới được đá. Ngay cả tiền đạo Erling Haaland cũng phàn nàn về việc ngôi sao người Pháp phải chờ đợi lâu hơn bình thường.

"Phải chờ tới năm phút mới được đá một quả phạt đền thì quá lâu", Haaland viết trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh Mbappe xuất hiện trên màn hình tivi.

Tiền đạo Erling Haaland phàn nàn về việc Mbappe phải chờ quá lâu để được đá phạt đền.

Dù Haaland nhắc đến con số 5 phút, nhưng trên thực tế quá trình xem lại tình huống chỉ kéo dài 3 phút 15 giây. Sự chậm trễ xuất phát từ quá trình kiểm tra của tổ VAR. Sau khi trọng tài Argentina Facundo Tello thổi phạt đền, tổ VAR yêu cầu trì hoãn để kiểm tra toàn bộ tình huống.

Tổ VAR đã rà soát hai tình huống trước khi xác nhận quả phạt đền. Đầu tiên là pha va chạm giữa Mbappe và Noussair Mazraoui, nhằm xác định liệu tiền đạo tuyển Pháp có chủ động ngã trước khi tiếp xúc hay không. Các góc quay chậm cho thấy Mbappe bắt đầu mất thăng bằng ngay trước thời điểm hậu vệ của Manchester United thực hiện cú xoạc.

Ngoài ra, VAR cũng xem lại pha bóng trước đó khi tuyển Pháp giành quyền kiểm soát bóng để tổ chức phản công. Phía Morocco cho rằng Achraf Hakimi đã bị phạm lỗi ở phần sân nhà trước khi tình huống dẫn đến quả phạt đền diễn ra.

Video: Thủ môn Morocco cản phá cú phạt đền của Mbappe

Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kéo dài, tổ VAR quyết định không thay đổi phán quyết và vẫn xác nhận cho tuyển Pháp được hưởng phạt đền. Sau cùng, Mbappe không thể tận dụng cơ hội khi cú sút của anh bị thủ môn Yassine Bounou (Bono) cản phá.

Trước trận tứ kết với Morocco trên sân Gillette, Mbappe đã ghi 7 bàn thắng sau 5 trận tại World Cup 2026. Tiền đạo này hiện đang cạnh tranh với Lionel Messi trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026, đồng thời hướng tới cột mốc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup.